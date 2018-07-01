(Görüntülü) Foça'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Foça ilçesinde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, kara ve denizdeki törenlerle kutlandı.



Atatürk Anıtı\'nın bulunduğu Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen ilk tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Ardından Foça Liman Başkanlığı çelengi, denize bırakıldı.



Foça Liman Başkan Vekili Mustafa Çankaya, törendeki konuşmasında kabotajın anlamı ve önemine dikkat çekti, Ulu Önder Atatürk\'ün öngörüsünü vurguladı. Çankaya, \"Osmanlı İmparatorluğu\'nun ticareti geliştirmek amacıyla yabancılara sağladığı ayrıcalıklarla başlayan kapitülasyonlar süreci her yabancı geminin vergi ödemeden serbestçe ticaret yapmasına, liman ve tersanelerin yabancıların denetimine geçmesine, kıyılardaki balıkçılık ve süngerciliğin el değiştirmesine kadar varmıştır. Büyük Önder Atatürk\'ün \'Ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlık olmaz\' görüşü doğrultusunda kabul edilen ve kapitülasyonlarla kaybettiğimiz denizcilik haklarımızı yeniden kazandıran Kabotaj Kanunu\'nun 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe girmesiyle bugün Denizcilik ve Kabotaj Bayramı\'nı 92\'nci kez kutluyoruz. Denizlerimiz ticareti, balıkçılığı, turizmi, deniz dibi kaynakları, güvenlik unsurları ile komplike bir yapıdır. Son 10 yılda denizcilik sektöründe teknik ve idari konularda önemli başarılara ulaşılmıştır. Gemilerimiz yabancı ülkelerdeki denetimler açısından beyaz bayrak ülkesi haline gelmiş, limanlarımız Doğu Akdeniz bölgesi itibariyle en önemli destinasyonlardan biri olmuştur. ÖTV\'siz yakıt anlamında sadece Foça Limanı\'nda 2017 yılında 1 milyon 900 bin TL\'lik katkı sağlanmıştır. Gemi adamı sayısında dünya genelinde Çin\'den sonra ikinci sıradayız. İzmir\'de denizciliğin gelişmesi için limanlar ve bağlama yerleri yapımları devam etmektedir\" dedi.



Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Gürsel Çaypınar, Foça Belediye Başkan Vekili Serdar Tunçbay, bazı belediye meclis üyeleri, daire ve şube müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşların katıldığı tören denizde devam etti. \'Nazarım\' adlı gezi teknesiyle Küçükdeniz Limanı\'na gelindi. Gemide Atatürk ve silah arkadaşları ile deniz şehitleri için tekrar saygı duruşunda bulunulduktan sonra denize anma ve saygı çelengi bırakıldı.



Foça\'daki kutlamalar, saat 17.00\'de Küçükdeniz Limanı\'nda yapılacak geleneksel denizcilik yarışmaları ile devam edecek.