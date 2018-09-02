(Görüntülü) Foça'da deniz yüzeyindeki kaba pislik temizlendi, yüz kişilik ekip çalışmaları sürdürüyor

Mehmet CANDAN- Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Foça ilçesinde denizde ham petrol sızıntısı nedeniyle yaşanan kirlilikle ilgili Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmeci açıklama yaptı. Dökmeci, kirliliğe neden olan akaryakıtın fuel-oil olduğunu, yüzeydeki kaba pisliğin ise temizlendiğini belirtti. Yüz kişilik ekip tarafından çalışmalar devam ederken, turizciler ise kirliliğin 7 kilometrelik sahil şeridinde görüldüğünü, Foça keyfinden vazgeçilmemesini istedi. ​Foça ilçesinde, Gencelli ve Cumhuriyet mahalleleri bölgesinde, 30 Ağustos akşamı denizde kaynağı belirlenemeyen ham petrol sızıntısı meydana geldi. 7 kilometrelik sahil şeridi, sızıntı nedeniyle petrolle kaplandı, siyaha büründü. Kirliliğin daha da yayılmaması, petrolün dağılmaması için bölgede bariyerlerle önlem alındı. Petrolü emen pedler deniz yüzeyine bırakıldı. Bölgedeki temizleme çalışmaları özel firma görevlileri tarafından devam ediyor. DENİZ YÜZEYİNDEKİ KABA PİSLİK TEMİZLENDİ Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmeci, araştırmalar sonucunda deniz yüzeyini kaplayan ve sahile vuran akaryakıtın fuel-oil olduğunu belirlediklerini açıkladı. Kirletici maddenin tespitinden sonra, çevre kirliliğine neden olan kaynağın en kısa zamanda bulunacağını söyleyen Dökmeci, deniz yüzeyindeki kaba pisliğin temizlendiğini, temizlik çalışmalarının da yüz kişilik bir ekip tarafından devam ettiğini belirtti. Sahilden alınan fuel-oil örneklerinin analiz yapılarak bazı kirleticilerle karşılaştırıldığını ifade etti. \'REZERVASYONUNU İPTAL EDEN YOK\' Bu arada, Foçalı turizmciler ilçe merkezine 22 kilometre mesafedeki Yenifoça sahillerinde görülen petrol sızıntısı nedeniyle vatandaşların eylül ayı rezervasyonlarına olan tereddütleri gidermek için basın açıklaması yaptı. Foça Turizmciler, Yatırımcılar ve Esnaf Derneği (Foça TUDER) Başkanı Umut Tutar, sahil ya da karadaki her santimetrekaresi çok değerli olan Foça\'da ham petrol sızıntısı nedeniyle yaşanan kirlilikten duydukları üzüntüyü dile getirip, böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için her türlü tedbirin alınmasını ve denetimlerin arttırılmasını beklediklerini kaydetti. Tutar, eylül ayı ve sonrası için rezervasyon yaptıran yerli, yabancı tatilcilere de seslenerek şunları söyledi: \"Foça, yaklaşık 40 kilometrelik sahil şeridine sahiptir. Kaymakamlık ve diğer yetkililerin açıklamalarından da görüleceği üzere kirlilik 7 kilometrelik bir sahili etkilemiştir. Bu kesimde de yoğunluk 1,5 kilometrelik bir bölümde olup, temizleme çalışmaları 3 gündür aralıksız ve yoğun şekilde sürdürülmektedir. Bu saha Aliağa ilçesine komşu bulunan Yenifoça\'nın Gencelli ile Cumhuriyet mahalleleri civarıdır. Çalışma yapılan bölge, Foça ilçe merkezine 30 kilometreyi aşkın bir mesafededir. Denize girmenin sakıncalı olduğu bölümler anonslarla duyurulmakta, alınan numunelerle deniz suyu temizliği her yerde kontrol edilmektedir. Hemen hepsi mavi bayraklı olan plajlarımız da tatil, dalış merkezlerimizde dalış faaliyetleri devam etmektedir. Burada olup da rezervasyonunu iptal eden kimse yoktur. Ancak yazılı ve görsel basında çıkan haberlerden etkilenip, eylül ve sonrası rezervasyonları konusunda tereddüde düşenler var. Denizimiz çok güzel, adalarımız, havamız çok güzel. Turizm sezonumuz tüm hızıyla devam ediyor. Çalışma yapılan bölge dışında olumsuz bir durum yok.\" \'EYLÜL AYI FOÇA\'NIN EN GÜZEL ZAMANI\' Eski Foça\'da ilçe merkezinde, denize sıfır iki otelin işletmecisi olan İmre Hölümen de ham petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğin doğaya verdiği zarar için üzüntü ve kaygı duyduklarını, ancak etkilenen bölge dışında turizm faaliyetlerinin sürdüğünü söyledi. Hölümen, \"Olayın meydana geldiği günden beri buradaki misafirlerimiz havadan, denizden, Foça\'nın güzelliklerinden yararlanmaya devam ediyorlar. Ayrılan yok. Eylül ayı Foça\'nın en güzel zamanı. Konuklarımızda bunu dolu dolu yaşıyorlar. Her şey çok keyifli. İnşallah bir daha bu tür bir şey yaşanmaz. Doğaya, denize, balıklarımıza bir zarar gelmez\" dedi. Foça ilçe merkezi ile Yenifoça arasındaki Sazlıca Plajları Mevkisinde faaliyetlerini sürdüren Foça Dalış Merkezi (FDM) yetkilisi Aydın Aykut da her gün 3 defa dalış yaptıklarını, bulundukları bölge itibariyle denizde en ufak bir kirlilik görmediklerini söyledi.