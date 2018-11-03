(Görüntülü) Flamingoların kışlağı Adana

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/KARATAŞ (Adana), (DHA)- HAVA sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte göçmen kuşlar, Adana\'daki Çukurova Deltası\'na gelmeye başladı. Başta flamingo, turna, yeşil ördek, sakar meke olmak üzere 250 türün kışladığı Çukurova Deltası\'nın en büyük gölü Akyatan Lagünü\'nde geçen yıl 89 bin 900 büyük flamingo sayıldı. Dünyada yaşayan 600 bin civarında flamingonun yüzde 15\'inin Adana\'da kışladığı belirlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 7\'nci Bölge Müdürlüğü, kuşları gözlemlemek isteyenler için lagüne gözlem kuleleri inşa etti. Lagünün bulunduğu Karataş ilçesindeki Kapı Mahallesi\'nde Bölge Müdürlüğü görevlileri ile avcılara karşı gönüllü çalışmalar yürüten mahalle sakinlerinden Okan Karaarslan, gelecek ay lagündeki göçmen kuşların sayısının daha da artacağını, mart ayında ise kuşların tekrar göç edeceğini aktardı. Mahalle halkı olarak göçmen kuşları korumak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Karaarslan, \"Buraya genellikle kuş gözlemcileri, öğrenciler gelir. Kuşları izlerler, fotoğraf çekerler. Avcıları elimizden geldiği kadar buraya sokmamaya çalışıyoruz. Mahalle halkımızda da avcılık zaten yok. Bölgeyi geliştirmek için Milli Parklar yetkilileri çeşitli çalışmalar yapıyor. Biz de zaman zaman onlara destek veriyoruz\" dedi.