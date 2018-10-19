(Görüntülü) Fiziksel aktivite Alzheimer'a karşı kalkan oluyor

İSTANBUL, (DHA)-FİZİKSEL aktivitenin beyinde yeni nöron oluşumunu sağlayarak Alzheimer riskini en aza indirdiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Ünal, \"Yeni nöronların çocukluk döneminde oluştuğu bilinirdi. Araştırmalar düzenli egzersizin yeni nöron oluşumunu sağlayarak unutkanlığı engellediğini gösterdi\" dedi. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, 2. Ulusal Alzheimer Kongresi\'ne ev sahipliği yaptı. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Uygulama Merkezi (YENİSARUM) ve Sağlık Bilimleri Fakültesi\'nin birlikte düzenlediği kongreye, farklı üniversitelerden birçok öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından başlayan programın açılış konuşmaları, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Ulutin tarafından yapıldı. Prof. Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya, 2050\'de Alzheimer hastası sayısının 73 milyona ulaşmasının beklendiğini belirtti. \"YAŞ ORTALAMASI ARTTIKÇA HASTA SAYISI DA ARTIYOR\" Alzeimer Derneği\'nin verilerine göre Türkiye\'de yaklaşık 600 bin kişinin hastalıkla mücadele ettiğine dikkat çeken YENİSARUM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ünal, \"Yaş ortalamamız her geçen gün artıyor ve buna paralel olarak da Alzheimer hastası sayımız da artış gösteriyor. Türkiye\'de 65 yaş üzeri nüfus yüzde 8.3 düzeyinde ve bunun 2050\'li yıllarda yüzde 19\'lara geleceği düşünülüyor. Yani ikiye katlıyor. O zaman bu hasta sayımız da ikiye katlayacak demektir. O nedenle şimdiden önlemlere başlamış olmamız gerekiyor\" diye konuştu. \"YÜRÜYÜŞTEN KOLAY BİR SPOR YOK\" Fiziksel aktivitenin hastalık riskini azalttığını ifade eden Prof. Dr. Mehmet Ünal, şunları söyledi: \"Yaşantımızın içinde bir yere egzersizi muhakkak koyalım. Egzersiz deyince illa büyük salonlarda yapılacak egzersizleri düşünmeyelim. Ayağımıza bir spor ayakkabısı giyip cadde bayır yürüyebiliriz. Yürüyüşten kolay bir şey yok ve bu bedava. Fiziksel aktiviteler sadece bizim yaşlılığımızda günümüzü rahat geçirmemizi sağlamıyor. Fiziksel aktivite beyinde yeni nöronların oluşmasını sağlıyor. \'Yeni nöronlar çocukluk döneminde oluşur, ondan sonra bu nöronlar giderek kaybolur\' diye bilinirdi. Artık böyle değil, düzenli aerobik egzersizlerini düzenli yapan insanlarda yeni nöronlar üretiliyor.\" Prof. Dr. Ünal, hastalıkla mücadelede Akdeniz mutfağını önerdiğini bu kişilerin sigaradan uzak durmaları gerektiğini belirtti.