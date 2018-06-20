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(Görüntülü) FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu Manavgat etabı başladı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) DÜNYANIN en önemli plaj voleybolu organizasyonlarından FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu Manavgat etabı eleme karşılaşmalarıyla başladı

20 Haziran 2018 19:11

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)
DÜNYANIN en önemli plaj voleybolu organizasyonlarından FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu Manavgat etabı eleme karşılaşmalarıyla başladı.
Manavgat Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu\'nun Manavgat etabında, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Kanada, Çekya, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Japonya, Litvanya, Hollanda, Macaristan, Norveç, Sırbistan, İspanya, İsveç, İsviçre, Portekiz, Rusya, Ukrayna ve Türkiye olmak üzere 24 ülkeden 60 takım mücadele ediyor.
Erkekler ve kadınlar kategorilerinde ayrı ayrı 12 takım FIVB Dünya Turu puanları ile otomatik olarak ana tabloya yerleşirken, erkeklerde 16 takım, kadınlarda da 13 takım ana tabloya kalabilmek için ele karşılaşmaları yapıyor.
Boğaz Mevkii Halk plajı sahalarında saat 10.30\'da başlayan eleme maçlarında şu ana kadar Japon takımları, Kanada\'yı 2-0, Portekiz\'i 2-0, Norveç\'i 2-1, Belçika da Avusturya\'yı 2-1 mağlup etti. Bugün sona erecek elemeler sonucunda ana tabloda yer alacak takımlar belirlenecek.
FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu Manavgat etabı 23 Haziran\'da sona erecek.

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