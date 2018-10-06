(Görüntülü) Fırıncılar : Şu an 10 kuruş kazanıyoruz

Özgür Deniz KAYA-Cansel KİRAZ-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL\'da Vali Vasip Şahin\'in \"ekmeğe zam yok\" açıklamasının ardından fırıncılar karlarının az olmasından şikayetçi. Fatih\'te fırıncılık yapan Yılmaz Gür, \"200 gram bir ekmeğin maliyeti şu anda 85 kuruş. 1,25 TL\'den satıyoruz. Fırıncının dönebilmesi için 1,50 TL olması şart. Unlara zam olmasın biz de ekmeğe zam yapmayız\" dedi. \"EN BÜYÜK PROBLEMİMİZ FAHİŞ BAYİ KÂRLARI\" Bakkal ve marketlere verilen kâr oranının yüksek olduğunu söyleyen bir başka fırıncı Turgay Sarıhan ise \"Un ve diğer maliyetlerimiz son 3 ayda aşırı derecede yükseldi. Bunun önüne geçilemiyor; ama ekmek fiyatının geri çekilmesi isteniyor. 200 gram ekmek fiyatının 1,25 TL kalmasını istiyoruz. Bu fiyatın altında satarsak zarar ederiz. Bakkal ve marketlere fahiş derecede bayi kârı verilmekte. Bunun önüne fırıncı olarak geçemiyoruz. Bu bizim en büyük problemimiz\" diye konuştu . \"10 KURUŞ KAZANIYORUZ\" Sarıhan, \" 200 gramlık bir ekmeğin maliyeti sadece un, tuz, su, maya, odun veya doğal gaz kullanımıyla 45 kuruş. Günde 2 bin ekmek çıkaran fırının, diğer giderleri de içine koyduğumuzda 200 gram bir ekmekte ortalama 95 kuruş. 20 kuruş da bayi kârı verdiğimiz zaman, 1 lira 15 kuruşa geliyor. Şu an 10 kuruş kazanıyoruz\" diye konuştu. Sarıhan, \"200 gram ekmeği 1 liraya düşürürsek veya 250 gram ekmeği 1,25 TL\'ye çektiğimiz anda, bu zarar demektir. Bugünkü fiyatın korunmasını istiyoruz. Bundan aşağıya satarsak un alamayacağız, işçimize ödeme yapamayacağız. Kapasitesi olmayan fırıncılar kapatıp gidecek. İstanbul\'da bugün 3 bin 300 olan fırın sayısı, sene sonuna kadar binlere düşer\" ifadelerini kullandı. \"YÜZDE 50 KAPASİTE İLE ÇALIŞAN FIRINI ZOR BULURSUNUZ\" İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz ise ruhsatsız fırınlara dikkat çekti. Yılmaz, \"İstanbul\'da fırınlar yüzde 40 kapasite ile çalışıyor. Yüzde 50 kapasite ile çalışan fırını zor bulursunuz. Bunun da nedeni, yine İstanbul\'da bine yakın ruhsatız fırının olması. Eğer zabıtalar gerekli denetimleri yaparsa, ruhsatı olan, vergisini ödeyen fırınlarımızın üretim kapasitesi artacak, bununla beraber kârları da artacaktır\" dedi. Ekmek Fiyat Tarifesini Belirleme Komisyonu\'nun 3 Ekim\'de gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararla, 17 Aralık 2015 tarihinde yayımlanan ekmek fiyat tarifesinin sürdürüldüğünü belirten İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, \"Bu tarifeye göre, 200 gram ekmek 1 TL, 250 gram ekmek 1,25 TL\'dir. Bu toplantıda bir önemli karara daha imza atıldı. Daha önce esnaf odası üyesi fırınlar tarifeye göre satış yapmak zorundaydı. Ekmek Fiyat Tarifesini Belirleme Komisyonu\'nda Ticaret Odası ile mutabakata vardık. Artık Ticaret Odası üyesi fırınlar da tarifeye göre satış yapacak\" dedi. \"BAYİLERE 60 KURUŞA EKMEK VEREN FIRINLAR VAR\" Market ve bakkal gibi bayilerin fırınlardan ucuz ekmek alarak yüzde 30 kâr ettiğini belirten Yılmaz, \"Bayi kârları çok yüksek. Fırıncılar birbirleriyle rekabet ederken, kendilerine zarar veriyor. 60 kuruşa bayilere ekmek veren fırınlar var. Bu fiyat, neredeyse ekmeğin tezgah satışının yarısı ediyor. Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik\'te bir değişiklik yapıldı. Yeni yönetmeliğe göre \'üretici ve tedarikçiye birim miktar başına yapılacak ödeme, tarifelerdeki azami fiyatın yüzde 85\'inden az olmayacaktır\' denildi. Yani bu düzenlemeye göre bayi satış kârı yüzde 15 seviyesinde olması lazım. Ama zincir marketler bir yan yol bulmuş \'hizmet bedeli\' altında fırınlara yüzde 15 fatura kesiyorlar. Böylelikle kârlarının yüzde 30\'a çıkartıyorlar\" diye konuştu. \"UN FİYATLARI 95-115 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR\" Ekmek üretimine ilişkin maliyetler hakkında bilgi veren Yılmaz, \"Bir ekmek üzerinde en az 15 kalem gider var. Un, yakıt, maya, işçilik, elektrik, fırın tipine göre doğalgaz veya odun, tuz, su, vergi, dağıtım, kira... En büyük maliyetler un ve işçi giderleri. Un fiyatları 95-115 TL arasında değişiyor. Fırıncılarımızın büyük bir bölümü kiracı. İstanbul\'da kira fiyatları ilçelere göre 8 bin TL ile 30 bin TL arasında değişiyor\" dedi. \"İSTANBUL\'DA BİNE YAKIN RUHSATIZ FIRIN VAR\" İstanbul\'da fırınların yüzde 40 kapasiteyle çalıştığını kaydeden Faik Yılmaz, \"Yüzde 50 kapasite ile çalışan fırını zor bulursunuz. Bunun da nedeni, yine İstanbul\'da bine yakın ruhsatız fırının olması. Eğer zabıtalar gerekli denetimleri yaparsa, ruhsatı olan, vergisini ödeyen fırınlarımızın üretim kapasitesi artacak, bununla beraber karları da artacaktır. Esnafın maliyetleri düşürülür, devlet desteği sağlanır, bununla beraber ruhsatsız fırınlar denetlenir, bayi karları düşürülse fırıncı esnafı maliyetlerini çok rahat karşılar ve kâr eder\" ifadelerini kullandı. VALİ ŞAHİN: 200 GRAM EKMEK 1 LİRA, 250 GRAM EKMEK 1,25 LİRAYA TÜKETİCİLERE ULAŞMIŞ OLACAK İstanbul Valisi Vasip Şahin, 3 Ekim\'de yaptığı açıklamayla, İstanbul\'da ekmek fiyatlarında bir değişiklik olmayacağını belirterek, \"İstanbul\'da 200 gram ekmek 1 lira, 250 gram ekmek 1,25 liraya tüketicilere ulaşmış olacak\" dedi. Hem valilik ve odaların hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin sıkı bir şekilde denetleme yapacağını kaydeden Şahin, \"Fahiş fiyat uygulayanlar hakkında da gerekli yasal müeyyideler uygulanacaktır\" ifadelerini kullandı.