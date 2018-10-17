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(Görüntülü) Firari hükümlü, sahte kimlikle yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, 'kasten adam öldürme' ile 'ruhsatsız mermi bulundurma' suçlarından ömür boyu hapse çarptırılan firari hükümlü Aytaç Çekin (41), sahte kimlikle yakalandı

17 Ekim 2018 13:36

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, \'kasten adam öldürme\' ile \'ruhsatsız mermi bulundurma\' suçlarından ömür boyu hapse çarptırılan firari hükümlü Aytaç Çekin (41), sahte kimlikle yakalandı. Aytaç Çekin, iddiaya göre, \'kasten adam öldürme\' ve \'ruhsatsız mermi bulundurma\' suçlarından tutuklanıp, açık cezaevine konuldu. Cezaevinden izinli çıkan Çekin, dönmeyince firari durumuna düştü. Mahkeme heyeti, Çekin\'i yargılandığı davadan ömür boyu hapis cezasına mahkum etti. İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ise Çekin\'i yakalamak için harekete geçti. Ekipler, Çekin\'i Yüreğir ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi\'nde üzerinde taşıdığı sahte kimlikle yakaladı. Emniyete götürülen Aytaç Çekin, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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