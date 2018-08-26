(Görüntülü) Fındık üreticisinin beklentisi 15 lira

Aziz GÜVENER- Mustafa ÜSTÜBİ/FERİZLİ (Sakarya), (DHA)- SAKARYA Ferizli Ziraat Odası Başkanı Rıdvan Eren, bu yıl fındık rekoltesinin düşük olduğunu belirterek, üreticinin fındığın kilosunda beklentisinin 15 lira olduğunu söyledi.



Türkiye\'de en çok fındığın üretildiği illerden olan Sakarya\'da, hasat devam ediyor. Binlerce kilometre uzaklıktan aileleri ile birlikte Ferizli ilçesine gelen mevsimlik işçiler, sabahın erken saatlerinden itibaren başlayarak gün sonuna kadar fındıkları toplayıp çuvallıyor. Sakarya\'da bu yıl fındık rekoltesinin geçen yıla oranla düşük olacağı tahmin ediliyor. Üretici rekoltedeki düşüşü ise yağmur yağışına bağladı.



Ferizli Ziraat Odası Başkanı ve aynı zamanda fındık üreticisi Rıdvan Eren, \"Bu yılki rekolte geçen yıllara oranla düşük. Mayıs fındığı kendini besleyemedi. Çünkü güneşten yeterli derecede enerji alamadı. Fındıklarda yarı yarıya boşluklar var. Bu da randımana yansıyacak. 52-53 randımandan aşağıya olmaz bizim bu bölgede fındığımız. Sanırım bu sene 50 randımanlar seviyesinde kalacak gibi\" dedi.



Rıdvan Eren üreticinin fiyattan beklentisinin 15 lira olduğunu, bunun geçen yıllardan bu yana gelen bir beklenti olduğunu söyledi.