(Görüntülü) Fındık kabuğu ile ısınıyorlar

Karadeniz\'de fabrikalarda ihracata hazır hale getirilen fındıktan elde edilen kabuklara rağbet her yıl artıyor. Odun ve kömüre alternatif yakacak olarak kullanılan fındık kabuğu, özellikle sanayi ve fırınlarda kullanılırken, 30-35 kiloluk bir çuval fındık kabuğu 25 liradan alıcı buluyor.

Dünya fındık üretiminin yüzde 75\'ini elinde bulunduran Türkiye\'de, yıllık 450 ile 550 bin ton arasında fındık üretiliyor. Fabrikalarda kırılarak ihracata hazır hale getirilen fındıktan elde edilen tonlarca fındık kabuğu, yakacak olarak ekonomiye kazandırılıyor. Karadeniz\'de fabrikalarda işlenen fındıktan elde edilen kabuklar, odun ve kömüre alternatif yakacak olarak kullanılıyor. 1 kilogram kabuklu fındık serbest piyasada üreticiden 13 liradan satın alınırken, 30- 35 kiloluk bir çuval fındık kabuğu ise 25 liradan alıcı buluyor.

PROJE HAZIRLANDI

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Bizim bölgemiz zaten fındık bölgesi. Fındığın kabuğunu, kapsülünü, kendisini çok iyi değerlendirmemiz lazım. Fındık kabuğu fazla olursa yakacak olarak kullanılır ama biz; sanayide kullanılması için yıllar önce proje yaptık. Kıbrıs Üniversitesi ile beraber ruhsat çıkardık. Fındık kabuğunu sıkıştırarak briket haline getirip kalori değerini 7 bin civarına çıkartarak, mangal kömürü olarak kullanılması için bir proje yapmıştık. Ama daha sonra devam eden olmadı. İnşallah gelecekte fındık kabuğu sıkıştırarak daha çok kalori değeri olan bir yakacak olarak üretiriz dedi.

MANGAL KÖMÜRÜ OLURSA DAHA ÇOK KATMA DEĞER KAZANIR

Fındık kabuğunun en fazla ekmek ve simit fırınları ile doğalgazı olmayan konutlarda, evlerde tercih edildiğini de belirten Şahin, Fındık kabuğunu daha çok katma değer üreten bir ürün haline getirmek niyetindeyiz. Mangal kömürü olursa daha çok katma değer üretir, değer kazanır. Bölgemizde Türkiye\'nin ihtiyacını karşılayacak kadar fındık kırma fabrikası var. Bu fabrikalarda çoğunluğu kadın işçiler çalışıyor. Buda büyük bir istihdam sağlıyor şeklinde konuştu.