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(Görüntülü) Filistinli sığınmacılara battaniye yardımı

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile Pakistan Khubaib Vakfı işbirliği ile Suriye'den kaçarak Kilis'e yerleşen Filistinli ailelere battaniye yardımı yapıldı

12 Ocak 2019 19:09

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile Pakistan Khubaib Vakfı işbirliği ile Suriye\'den kaçarak Kilis\'e yerleşen Filistinli ailelere battaniye yardımı yapıldı. İsrail zulmünden kaçarak Suriye\'ye yerleşen buradan da iç savaş başlayınca Kilis\'e yerleşen Filistinlilere törenle battaniye dağıtıldı. İHH Yurtiçi Kilis Koordinatörü Aydın Gençoğlu, kış yardımı kapsamında Filistinlilere battaniye dağıtımı yaptıklarını belirterek, Kilis?te oturan 300 Filistinli aileye battaniye dağıttık dedi.

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