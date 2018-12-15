(Görüntülü) Filistin asıllı doktor, Hakkarili hastalara şifa dağıtıyor

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nden mezun olduktan sonra İstanbul\'da uzmanlık eğitimi alan Filistin asıllı Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Hüsam İbrahimoğlu (38), Sağlık Bakanlığı tarafından 2 ay önce Hakkari Devlet Hastanesi\'ne atandı. Türk vatandaşı olan Dr. İbrahimoğlu, kentte hastalara şifa dağıtırken, bölgedeki hastalarla daha iyi iletişim kurmak ve onları anlamak için Kürtçe öğreneceğini söyledi.



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ni bitirdikten sonra İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde çocuk cerrahisi uzmanlığı eğitimi alan Filistin asıllı Dr. Hüsam İbrahimoğlu, ardından da Sağlık Bakanlığı tarafından 2 ay önce Hakkari Devlet Hastanesi\'ne atandı. Türk vatandaşı olan Dr. İbrahimoğlu, kentte günde ortalama 60 hastayı muayene ediyor.



\'HAKKARİ\'YE HAYRAN KALDIM\'



Hakkari Devlet Hastanesi\'nin tek çocuk cerrahisi uzmanı olan Dr. Hüsam İbrahimoğlu, kente hayran kaldığını, yöredeki insanların çok sıcak kanlı ve yardımsever olduğunu söyledi. Dr. İbrahimoğlu, şöyle konuştu:



\"Filistin asıllıyım. 1999\'da Türkiye Cumhuriyeti\'nin Filistinlilere verdiği burs ile geldim. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde okudum. Mezun olduktan sonra Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde çocuk cerrahı uzmanlık sınavını kazandım. Uzmanlık eğitimim bittikten sonra Türk vatandaşlığını kazandım. Sağlık Bakanlığı tarafından 2 ay önce de Hakkari Devlet Hastanesi\'ne atamam yapıldı. Burada görev yaptığım için çok mutluyum. Hakkari, çok güzel ve insanları da çok iyi. Buranın insanı çok saygılı, yardımsever ve sıcak kanlı. Doktorlara, öğretmenlere, güvenlik güçlerine saygı duyuyorlar. İnsanlar buraya gelip gördükten sonra bu kentle ilgili algının yanlış olduğunu anlıyorlar.\"



\'KÜRTÇE ÖĞRENECEĞİM\'



Hakkari\'de insanlarla çok güzel diyaloglar kurduğunu anlatan Dr. Hüsam İbrahimoğlu, \"Burada yaşayan insanları daha iyi anlayabilmek için Kürtçe öğreneceğim. Çünkü burada Türkçe bilmeyen yaşlı vatandaşlarımız var. Bana gelen birçok hasta, dil probleminden dolayı sorun yaşıyor. O yüzden dertlerini daha iyi anlayabilmek için ve onlarla iyi iletişim kurabilmek için Kürtçe öğrenmem şart diye düşünüyorum. Şu an yavaş yavaş bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Ama bunu pratiğe dökmeyi düşünüyorum. İki yıl ya da daha fazla burada kalabilirim\" dedi.

