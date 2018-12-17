(Görüntülü) Filip Holosko: "2-2'lik skor fena değil"

\"Taraftar yine çok iyiydi\"





Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş ile Trabzonspor\'un 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı tribünden takip eden Beşiktaş\'ın eski futbolcusu Filip Holosko basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



İkinci yarıda Beşiktaş\'ın iyi bir oyun ortaya koyduğu ifade eden Holosko, \"Beşiktaş iyi oynadı ama şansı yoktu. İkinci yarıda çok etkili oynadı. Gökhan Gönül ve Caner çok etkili oynadı. 2-2 iyi sonuç. Bir gol vardı, Türkiye\'de ilk kez VAR olduğunu gördüm. Ofsayt gösterdi hakem. Bence 2-2 fena değil\" diye konuştu.



VAR Sistemi\'ni sevmediğini söyleyen Holosko, \"Dünya Kupası\'nda uygulandı. Avrupa\'da başka ülkelerde olduğunu bilmiyorum. Bu pozisyonda küçük bir ofsayt vardı. Biraz şans olsaydı Beşiktaş bugün galip gelirdi\" şeklinde konuştu.



İkinci kez Vodafone Park\'a geldiğini belirten tecrübeli futbolcu, \"Ben yeni stada ikinci kez geldim. Müthiş bir stat. Taraftar yine çok iyiydi. Bugün çok iyilerdi tribünde ama Beşiktaş galip gelemedi\" dedi.