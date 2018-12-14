(Görüntülü) Fikret Öztürk Golf Turnuvası başladı

Namık Kemal KILINÇ / SERİK, (DHA) - Antalya\'nın Serik ilçesinde bu yıl 5\'incisi düzenlenen Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası başladı. Belek turizm bölgesindeki Regnum Carya ve National Golf Club sahalarında 3 gün sürecek turnuvada, 7 takımdan 100 sporcu mücadele edecek. Başlama vuruşunu turnuvaya ismini veren Regnum Carya Oteli Yönetim Kurulu Başkanı ve BETÜYAB Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk yaptı. Turnuvaya Ankara, Bodrum, Clasis, Kemer, Kıbrıs, Taurus ve İstanbul Golf Kulüpleri katıldı. Turnuvada Erol İslamoğlu, Sabri Yiğit, Recep Turan, Ali Kızıldağ, Mehmet Dora, Selahhatin Özdoğan gibi ünlü sporcuların yarıştığını kaydeden Fikret Öztürk, \"5 yıl önce başlayan turnuvamız devam ediyor. Her yıl daha güzel oluyor. Türkiye\'deki en iyi turnuva. Kıbrıs dahil, Türkiye\'deki bütün golf camiası bu turnuvada bir araya geliyor. Bundan son derece mutluyum. Türkiye\'de golfun ilerlemesi için bu gibi turnuvaların yapılmasını önemli\" dedi. Turnuva, pazar günü gerçekleşecek ödül töreniyle sona erecek.