(Görüntülü) FİBA CP, yeni yönetim şirketi kurdu

İSTANBUL, (DHA)- FİBA Grubu şirketi olan ticari gayrimenkul yatırımcılarından FİBA Commercial Properties (FİBA CP) yeni AVM kiralama ve yönetim şirketi FİBA Commercial Property Management’i (FİBA CPM) kurdu. Fiba CP CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, FİBA CPM ile farklı yatırımcıların AVM’lerine de destek vereceklerini söyledi. Alışveriş merkezi yönetimi konusunda edindikleri bilgi birikimi neticesinde alışveriş merkezi yönetim şirketi Fiba CPM’i kurma kararı aldıklarını açıklayan Fiba CP CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, Fiba CPM ile farklı şirketlere de değer katmayı hedeflediklerini dile getirdi. Kahraman, “Türkiye, Çin, Romanya ve Moldova’da yürüttüğü çalışmalarla sadece Türkiye’de değil global alanda da pek çok ödüllü projeye imza atan FİBA CP, toplamda; 900’ü aşkın marka ve mağazaya, 550 bin metrekareden fazla kiralanabilir alan ile hizmet veriyor. Türkiye, Çin, Romanya ve Moldova’da; dokuz AVM, dört ofis binası, dört rezidans ve iki sinema kompleksi ile operasyonlarımızı yürütüyoruz. Türkiye’de ise İnegöl AVM, M1 Adana AVM, M1 Gaziantep AVM, M1 Konya AVM, M1 Kartal AVM / İstanbul, Kartal Rezidans, Ofishane / İstanbul ve Sinepark / Gaziantep ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu tecrübelerimizden hareketle sektörün içinden ve sektörü iyi tanıyan bir marka olarak Fiba CPM’i kurma kararı aldık” dedi. Şimdiye kadar perakende sektörüne fayda sağlamayı odaklarına aldıklarını anlatan Kahraman; “FİBA CP, girdiği her coğrafyaya ve sektörüne değer katmak için projelerini kurgulayan bir yapılanma. Bizim için yapılan işlerin sürdürebilirliği ve tüm paydaşlara sağlayacağı katma değer çok önemli. Tüm çalışmalarımızda önce piyasayı analiz ediyor, kapsamlı saha çalışmaları sonrasında da projelerimizi kurguluyoruz. Hem ziyaretçilere hem de perakende sektörünün temsilcilerine değer sağlamaya gayret ediyoruz. Bu anlamda şimdiye kadar pek çok markamızın yurt dışına açılmasına vesile olduk. Türkiye’de bulunan perakendecilerimizi yurt dışına götürdük. Onlara yeni kapıları açarak, aralarında köprü fonksiyonu kurduk. Mevcut AVM’lerimizde ise yerli ve yabancı marka karmasını artırdık” dedi. “DEĞER KATABİLECEĞİMİZİ BİLİYORUZ” Ticari gayrimenkul ve organize perakende sektörlerinde yurt içi ve yurt dışında edindikleri tecrübelerini FİBA CPM çatısı altında topladıklarını ve bu deneyimlerin şirketin kurulma kararında etkili olduğunu anlatan Kahraman, “Hali hazırda Türkiye ve global arenada kiralama, varlık yönetimi, proje yönetimi, mimari tasarım ve inşaat yönetimi yapıyoruz. Bu tecrübelerin sektör paydaşlarımıza da değer katacağını fark ettik. Bu değeri hem kendi ticari gayrimenkullerimize hem de diğer kurumlaraaktarmak için üzere FİBA CPM’i kurduk. FİBA CPM çatısı altında; kiralama, varlık yönetimi, proje yönetimi, mimari tasarım ve inşaat yönetimi, finans ve mali işler, AVM yönetimi ve operasyonu, pazarlama gibi faaliyetler yürütüyoruz\" dedi. “2019 YILINDA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİ YÖNETİMİMİZE ALMAYI HEDEFLİYORUZ” 2019 yılında farklı AVM’lerin yönetimlerini alarak sektörde yeni bir sinerji oluşturmak istediklerini anlatan Kahraman, “Hangi alışveriş merkezlerini bünyemize alacağız? Nasıl katkı da bulunabiliriz?’ gibi soruları yatırımcılara aktarmamız gerekir. Türkiye ve yurt dışında gayrimenkul ve perakende de edindiğimiz tecrübelerle farklı ihtiyaçlara yönelik çözüm üretme kabiliyetimiz bulunmaktadır. Perakende ve alışveriş sektörü dinamik bir sektör. 2019’da bu sektörün dinamizmini daha da artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Yatırım yapmadan önce doğru lokasyonu ve ürünü seçmenin önemine değinen Kahraman, “Bu durum alışveriş merkezleri için de geçerli. Lokasyon doğru değilse hem markalar hem de ziyaretçiler için yeterli faydayı sağlayamazsınız” dedi. “ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ İNSANLARIN ODAK NOKTASI” Alışveriş merkezlerinin insanların sosyal hayatında önemli bir odak noktası olduğunu söyleyen Kahraman, sözlerine şöyle devam etti: “Alışveriş merkezlerinin hayatımızdaki fonksiyonları farklı. AVM’ler zaman içinde paydaşlarımızın ve perakendecilerimizin büyümesini sağladı. Biz tüm paydaşlarımıza sunduğumuz katma değeri önemseyen bir markayız. Türk yatırımcılarımızın, perakendecilerimizin, yurt dışında bulunan merkezlerimizde mağaza açmasına imkân sağladık. Yabancı markaları Anadolu’ya taşımak için çalışmalar yaptık ve gerçekleştirdik. Böylece AVM’lerimizde sadece Türkiye değil, global olarak büyük bir sinerji sağlamış olduk.” Çok katlı AVM’lerin farklı dinamikleri bulunduğunu ve bu doğrultuda da farklı çözüm önerileri sunmak gerektiğini sözlerine ekleyen Kahraman, “Ne kadar kat olursa, yukarıdaki katların konseptleri zorlaşıyor. Bölgeye, insanlara, arza, sosyodemografik rakamlara ve rekabet koşullarına göre alışveriş merkezleri tasarlamak gerek. Türkiye’de bazı illerde yan yana inşa edilmiş çok fazla alışveriş merkezi var. Rekabete hazırlıklı olmak gerekiyor” dedi. “2018’E DEĞER KATARAK DEVAM EDİYORUZ” 2018’in kendileri için güzel geçtiğini, tebliği ve yeni kanunla gelen kararları çok iyi yönettiklerini söyleyen Kahraman, birlik ve beraberliğin de bu süreçte önemli olduğunu vurguladı. Kahraman, “Birlik ve beraberliğimizi kaybedersek herkes zarar görür. Türkiye’yi her zaman güçlü gösteren birlik ve beraberliğimizdir. Bu nedenle zor olsa bile empati yapmak gerekir. 2018’de pek çok yatırımcı durma noktasına gelirken biz motive bir şekilde İnegöl’ün büyüme projesine başladık. Şimdi de projenin ilk fazını açıyoruz. Bu büyük bir başarı. Mağazalarımızın yüzde 90’ı kiralandı. İnegöl’e yepyeni mağazaları getirdik. Cirolarımız da çok sağlıklı bir şekilde yükseldi. 2018’i değer katarak tamamladık” dedi. EN BAŞARILI PROFESYONEL YÖNETİCİ ÖDÜLÜ YURDAER KAHRAMAN’IN OLDU FİBA Grubu iştiraki FİBA CP CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, bu sene üçüncü kez katıldıkları 2018 Perakende Günleri kapsamında düzenlenen Perakende Güneşi Ödülleri’nde ‘En Başarılı Profesyonel Yönetici’ ödülüne layık görüldü. FİBA Grubu ailesine teşekkürlerini ileten Kahraman, “Yapmak istedikleriniz doğru olabilir ama her zaman destek görmezsiniz. Özyeğin ailesi beni ve ekibimi daima destekledi. Bize inandı. Bu çok önemli. Ekibimin de bu başarı da çok büyük payı var. Yaptıklarımızın kısa zamanda görülmesi ve ödüle erişmemiz hepimizi sevindirdi. Gelecek zamanlarda da çok daha yoğun çalışmamız gerekiyor. 2019’da çok daha dikkatli ve hassas hareket etmemiz gerekiyor” diye konuştu.