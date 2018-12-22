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(Görüntülü) FETÖ'nün 'doktor imamı' kaçak açtığı sağlık merkezinde yakalandı

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)- KIRIKKALE'de terör örgütü FETÖ/PDY'nin il imamı olduğu iddiasıyla aranan Doktor İsmail A

22 Aralık 2018 18:26

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)- KIRIKKALE\'de terör örgütü FETÖ/PDY\'nin il imamı olduğu iddiasıyla aranan Doktor İsmail A., kaçak çalıştırdığı sağlıklı yaşam merkezinde yakalandı. Kırıkkale Devlet Hastanesi\'nde görev yaparken, FETÖ/PDY terör örgütünün \'doktor imamı\' olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Doktor İsmail A.\'nın, Kayseri\'ye yerleşerek, kaçak \'Sağlıklı Yaşam Merkezi\' açtığı saptandı. Merkezde zayıflama, sigarayı bıraktırma gibi uygulamalar yaptığı öğrenilen İsmail A., polis tarafından düzenlenen operasyonla iş yerinde yakalandı. Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yakalanan İsmail A.\'nın sorgusu sürüyor. Öte yandan, TEM polisi, Kayseri\'de görevli üsteğmen M.A.K. ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü\'nce aranan, meslekten ihraç komiser G.K.\'yı gözaltına aldı. 2 şüpheli de tutuklanarak, cezaevine konuldu

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