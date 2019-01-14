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(Görüntülü) FETÖ'den aranan şüpheli tutuklandı

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde FETÖPDY terör örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan N

14 Ocak 2019 19:36

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde FETÖPDY terör örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan N.U., jandarma tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı. Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi tarafından \'FETÖPDY terör örgütüne üye olmak\' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen N.U.\'nın Sağırin Mahallesi\'nde saklandığı ihbarı üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda N.U.\'nun yakalanması amacıyla jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Bu sabah yapılan operasyonda 15 Temmuz darbe girişiminin ardından öğretmenlik mesleğinden ihraç edildiği belirtilen N.U. saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan N.U sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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