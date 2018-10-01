(Görüntülü) FETÖ operasyonları kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı

Gökhan CEYLAN, ANKARA (DHA) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yapılan açıklamada, terör örgütü FETÖ/PDY faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 47 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildiği duyuruldu. Açıklamada şöyle denildi: \"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü FETÖ/PDY faaliyetlerine yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında; Tamamı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve Sağlık Bakanlığı ve Özel Sağlık Kurumlarında 4’ü faal çalışan 10’u ihraç 14, Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından tamamı ihraç 27, Milli Eğitim Bakanlığından tamamı ihraç 3, kapatılan dernek eski yöneticisi 2 ve kapatılan medya dağıtım şirketi eski muhabiri 1 olmak üzere toplam 47 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Halihazırda 25 şüpheli gözaltına alınmış olup, yakalama işlemleri devam etmektedir. Şüpheliler hakkındaki adli işlemler Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücedele Şube Müdürlüğünce yürütülmektedir.\"