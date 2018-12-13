(Görüntülü) 'FETÖ ile bağlantımı kestim' diyen Uğurluel'in üst düzey üyelerle bağlantısı çıktı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'da FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan tutuklanan ve 9 yıldır örgütle irtibatı olmadığını ileri süren tarihçi yazar Talha Uğurluel\'in 3 yıl öncesine kadar örgütün sözde üst düzey yöneticileri olan ve firari olarak aranan mensupları ile irtibatlı olduğu belirlendi. Uğurluel\'in örgütün yüksek istişare heyetindeki sözde Avrupa imamı Abdullah Aymaz, örgütün elebaşı Gülen\'in danışmanlığının yanı sıra örgütün İsrail ve Ortadoğu imamlığı yürütüp İsrail\'deki bağlantılarını sağlayan Harun Tokak\'ın da aralarında bulunduğu firarı örgüt mensupları ile irtibatlı olduğu belirlendi.



Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Samanyolu televizyonunda \'Maceracı\' isimli gezi programını sunan Murat Yeni sorgusunda, sohbet toplantılarına tarihçi yazar Talha Uğurluel\'in de katıldığını söyledi. Murat Yeni\'nin ifadesi sonrası Talha Uğurluel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Uğurluel, İstanbul\'daki evinde gözaltına alınndı ve Erzincan\'a getirildi. Talha Uğurluel, geçen 10 Aralık\'ta çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği\'nce \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uğurluel, adliye çıkışı gazetecilerin \"Sohbet toplantılarına katıldığınız doğru mu?\" sorusu üzerine \"Hepsi yalan\" dedi. Neden gözaltına alındığı da sorulan Uğurluel, \"Kudüs kitabını yazdığım için\" diye cevap verdi.



Orta öğretim yıllarında FETÖ\'ye ait okul ve dershanesinde eğitim gördüğünü ve üniversite eğitimin ardından yine Bursa\'nın Gemlik ilçesinde örgüte ait bir dershanede Tarih öğretmeni olarak çalışmaya başladığını söyleyen Talha Uğurluel, FETÖ\'ye bağlı Kaynak Holding\'de işine devam edip Kaynak Yayınlarından \'Çanakkale Savaşları\' ve \'Peygamber Efendimizin İzinde Mekke ve Medine\' isimli iki kitabının bulunduğunu bildirdi. Uğurluel, 9 yıldır örgütle bağlantısını kestiği, irtibatının olmadığını iddia etti.



Örgütle bağlantısı olmasığını savunan Uğurluel\'in örgütün yüksek istişare heyetindeki sözde Avrupa imamı Abdullah Aymaz, örgütün elebaşı Gülen\'in danışmanlığının yanı sıra örgütün İsrail ve Ortadoğu imamlığı yürütüp İsrail\'deki bağlantılarını sağlayan Harun Tokak\'ın da aralarında bulunduğu firarı örgüt mensupları ile irtibatlı olduğu belirlendi. FETÖ elebaşı Gülen\'in danışmanlığının yanı sıra örgütün İsrail ve Ortadoğu imamlığını yürüten ve İsrail\'deki bağlantılarını sağlayan Harun Tokak ile iletişim halinde olduğu anlaşılan Talha Uğurluel\'in Kudüs\'e düzenlediği turlarda Harun Tokak\'tan destek almış olabileceğini değerlendiriyor.



