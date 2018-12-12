(Görüntülü) Fethiye'deki fırtınanın bilançosu

Sedat ÜNAL/FETİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde, önceki gün sağanağın ardından başlayıp, bir evin çatısını uçuran, 7 sera ile bir zeytinliğe de zarar veren fırtınayla ilgili Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarını tamamladı. Fırtınada evinin çatısı uçan, eşyaları zarar gören Yasemin At, yardım beklediklerini söyledi.



Fethiye\'de 10 Aralık Pazartesi akşam saatlerinde sağanak yağışın ardından çıkan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Gece etkisini daha da artıran fırtına Karagedik Mahallesi\'ndeki Yasemin At\'a ait evin çatısını uçurdu. Bölgedeki domates ve patlıcan yetiştirilen seralardan bazılarının naylonları yırtıldı, camları kırıldı, ürünlerin bir kısmı döküldü. Bir zeytinlikteki ağaçların da dalları kırıldı.



HASAR TESPİTİ TAMAMLANDI



Fırtınanın etkisini yitirmesiyle birlikte ilçe genelinde Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar tespit çalışması yapıldı. Tespit çalışmaları sonucu, Karagedik Mahallesi\'nde 1 dekarlık alanda kurulu 2 seranın camlarının yüzde 30\'unun kırıldığı, 5 plastik serada da yüzde 30-40 oranında çeşitli hasarlar meydana geldiği belirlendi. Ayrıca aynı mahalledeki 2 dekarlık zeytinlikte de ağaçların dallarının kırılması nedeniyle yüzde 30 oranında zarar oluştuğu saptandı.



KOMŞUDA KALIYORLAR



Fırtınada evinin çatısı uçan ve eşyalarının bir bölümü parçalanan Yasemin At, \"Akşam saatlerinde çıkan fırtınada büyük korku yaşadık. Ne olduğunu anlamadan birden evin çatısı uçtu. Evdeki eşyalarımızın bir kısmı paramparça oldu. Şimdi 2 çocuğumla birlikte komşularımızda kalıyoruz. Mağdur durumdayız. Yetkililerden bize destek olmalarını bekliyorum\" dedi.



