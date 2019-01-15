(Görüntülü) Fethiye'de tekne battı, Seydikemer'de sel suları kanyonu doldurdu

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle marinada demirli gezi teknesi battı. Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu ise dağdan inen sel sularıyla yarısına kadar doldu.



Fethiye ve Seydikemer\'de dünden beri olumsuz hava koşulları etkili oluyor. Fethiye\'nin Göcek Mahallesi\'ndeki marinada, 12 metrelik \'Benek\' isimli günübirlik tur teknesi, yaklaşık 50 kilometre hızla esen şiddetli rüzgarın etkisiyle, bugün saat 12.00 sıralarında su alarak battı. Tekne battığı sırada içinde kimsenin bulunmadığı belirtildi.



SAKLIKENT KANYONU\'NU SEL SULARI DOLDURDU



Seydikemer ilçesine bağlı Kayadibi Mahallesi\'ndeki dünyaca ünlü Saklıkent Kanyonu\'na dağdan sel suları aktı. Yaklaşık 15 metrelik kanyonun yarısı suyla doldu. Ayrıca kanyon çevresindeki bazı işletmeler sel sularından zarar gördü. Kanyona girişlerin ise yasaklandığı belirtildi.



ULAŞIMA KAR ENGELİ



Seydikemer\'in yüksek kesimi Karabel mevkisinde ise kar yağışı etkili oldu. Muğla ile Antalya\'nın Korkuteli ilçesi arasındaki ulaşım, kar yağışı nedeniyle aksamaya başladı. Sürücüler, 1300 rakımlı Karabel Geçidi\'nde de yolun kayganlaşması nedeniyle zor anlar yaşadı.



Meteoroloji yetkilileri, Fethiye ve çevresinde son 24 saatte metrekareye 15 kilogram yağış düştüğünü ifade etti. Fethiye ve Seydikemer çevresinde yüksek kesimlere kar yağarken, zaman zaman güney yönden yaklaşık 50 kilometre hızla esen rüzgarın etkili olduğu belirtildi.