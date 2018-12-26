(Görüntülü) Fethiye'de sağnak yağmur sele neden oldu

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak sele neden oldu. Bazı iş yerlerini su basarken, Muğla- Antalya Karayolu yaklaşık 1 saat süreyle çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Diğer yollarda da sürücüler yoğun yağmur nedeniyle ilermekte güçlük çekti. Fethiye\'de dün saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimlerden gelen sel suları yolları dereye çevirdi. Sürücüler yoğun yağmur nedeniyle ilermekte güçlük çekti, bazı iş yerlerini su bastı. Günlükbaşı Mahallesi\'nde bir mobilya atölyesine dolan sel suları Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri ve atölye çalışanları tarafından tahliye edildi. Muğla- Antalya Karayolu, sel suları nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Yaklaşık 1 saat sonra yağmurun etkisini yitirmesi ve suların çekilmesiyle trafik normal seyrine döndü. Günlüklü ve Karabel mevkilerinde ise trafik kontrollü şekilde sağlandı. Sürücüler yoğun yağmur nedeniyle ilermekte güçlük çekti. Bölgeye, Karayolları, Fethiye Bölge Trafik ve Seydikemer İlçe Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri iş makineleri ile yola sürüklenen taşları temizledi. Muğla - Antalya yolunun değişik noktalarında kazalar da meydana geldi. Karaçulha Mevkii\'nde sürücüsünün, yağmurun kayganlaştırdığı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki su tahliye kanalına savruldu. Kazada araç sürücüsü hafif yaralandı.