(Görüntülü) Festus Okey davası 11 yıl sonra yeniden başladı

Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) NİJERYALI Festus Okey\'in 11 yıl önce Beyoğlu Polis Merkezi\'nde bir polis tarafından vurularak öldürülmesine ilişkin dava, Yargıtay Ceza Genel Kurulu\'nun kararı bozmasının ardından yeniden görülmeye başlandı. Mahkeme, Festus Okey\'in kardeşi olduğu öne sürülen Tochukwu Gameliah Ogu\'nun Türkiye\'ye gelerek yargılamayı izleme olanağının sağlanması için yargılamaya davet edilmesine karar verildi.





YARGITAY GENEL KURULU KARARI BOZMUŞTU



Nijeryalı Festus Okey\'in 20 Ağustos 2007\'de Taksim\'de gözaltına alındığı ve Beyoğlu Emniyeti\'nde öldürüldüğü ileri sürülüyordu. Yargıtay Genel Kurulu, yerel mahkemenin 2014 yılında verdiği direnme kararını incelemiş ve kararı bozmuştu. Kurul, Nijerya uyruklu maktulün açık kimlik bilgilerini tespiti ile nüfus kayıt örneklerinin getirtilmesi ve katılma talep eden ile maktul arasında akrabalık bağının bulunup bulunmadığının araştırılması ve buna göre katılma isteminde karar verilmesi gerektiğini belirterek kararı bozmuştu.





SANIK DURUŞMAYA KATILDI



İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen duruşmaya, sanık Cengiz Yıldız katıldı. Duruşmada, Yargıtay Ceza Genel Kurulu\'nun bozma ilamı okundu. Katılma isteminde bulunan Tochukwu Gameliah Ogu\'nun avukatları Alptekin Ocak ve Murat Deha Boduroğlu ve Muhsin Kemal Şimşek de duruşmada hazır bulundu.





\"KARDEŞLİK BAĞI TESPİT EDİLSİN\"



Yargıtay\'ın bozma ilamına karşı söz verilen katılma talebinde bulunan avukatlar, \"Bozma ilamına uyulmasını ve müvekkilin kardeşlik bağının tespitini talep ediyoruz\" dediler. Tochukwu Gameliah Ogu\'nun avukatları ayrıca, \"DNA analizi ile ilgili çalışma Güney Afrika\'da uluslararası sertifikası bulunan bir laboratuar tarafından yapılmıştır. Bu nedenle evrakın Güney Afrika Cumhuriyetine gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca müvekkil bizzat mahkemenizdeki yargılamaya gelerek DNA testi yaptırmak ve beyanda bulunmak istemektedir. Vize işlemlerinin yürütülebilmesi için bu yönde bir ara kararı oluşturulmasını talep ediyoruz. Müvekkilin annesi de davaya katılmak istemektedir. Bu konuda da süre istiyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca 2007 tarihli soruşturma dosyasının bu davayla ilgili bilgiler içerdiği düşüncesindeyiz. Bu dosyanın getirtilerek incelenmesini talep ediyoruz\" dediler.





\"KARDEŞİ OLDUĞUNU KABUL ETMİYORUZ\"



Sanık avukatı Vehbi Kahveci ise Yargıtay bozma ilamına ilişkin kararın takdiri mahkemeye bıraktığını belirtti. Avukat Kahveci, katılma talebinde bulunan avukatların taleplerini kabul etmediklerini söyleyerek, \"Ölen kişi Festus Okey\'den başkası değildir. Talepte bulunanın kardeş olduğunu kabul etmiyoruz. Özel bir kuruluştan alınan DNA raporunu da kabul etmiyoruz. Böyle bir rapor ancak Nijerya\'da mezar açılarak yapılmalıdır. Ayrıca katılma isteminde bulunan kişinin kardeş olup olmadığına yönelik tespitine yönelik cenazenin kime teslim edildiği hususunun Dışişleri Bakanlığı\'ndan araştırılmasını talep ediyoruz\" diye konuştu.





TÜRKİYE\'YE DAVET EDİLMESİNE KARAR VERİLDİ



Mahkeme heyeti, Tochukwu Gameliah Ogu\'nun Türkiye\'ye gelerek mahkemenizdeki yargılamayı izleme olanağının sağlanması yönünden yargılamaya davet edildiği hususunun karar altına alınmasına hükmetti. Heyet, sanık avukatının maktülün cenazesinin kime teslim edildiği hususunun araştırılması yönündeki talebi ise reddetti. Mahkeme heyeti, hazırlanan istinabe evrakının Nijerya ve Güney Afrika Cumhuriyeti\'ne gönderilmek üzere Adalet Bakanlığı\'na yazı yazılmasına da hükmetti. Duruşma ertelendi.





DAVA SONRASI AÇIKLAMA YAPILDI



Duruşma sonrasında, Festus Okey\'in avukatları ve Festus Okey için Adalet Girişimi üyeleri, adliye önündeki meydanda toplanarak açıklama yaptı. Avukat Alptekin Ocak, Festus Okey\'in ailesini temsilen burada bulunduklarını belirterek \"Göç sorunu hiç olmadığı kadar bütün dünyada kendini hissettiriyor. Her ne olursa olsun bu ekonomik olabilir siyasi olabilir, bir insanın başka bir yere gitme, göç etme ve başka bir yaşam arama hakkı vardır. Bu açıdan Festus Okey davası çok önemli. Türkiye\'de bütün toplumsal kamuoyunun adalet duygusunu zedeleyen bir cinayettir bu. Ve Beyoğlu gibi bir yerde gerçekleştirilmiştir, üstelik Festus Okey\'i öldüren kurşun bir polis tarafından ateşlenmiştir. Dolayısıyla zedelenen ailesinin adalet duygusunun giderilmesi, aynı zamanda Türkiye\'de bütün toplumsal taraflar için de çok önemli\" dedi. Davanın peşinde olduklarını kaydeden Ocak, \"Nijerya ve Güney Afrika Cumhuriyeti\'nden evraklar bekleniyor maktulün kimliğinin ve davaya katılanların kim olduğunun ortaya çıkması için. Bunlar belirlendikten sonra da aslında yargılamanın esasına geçeceğiz. Yıllar sonra bile bu cinayet nasıl işlendi, cinayetin üstünü kimler örttü. Özellikle diğer kamu görevlilerinin ihmal sebebiyle yani örneğin sorgu sırasında polisin elinde neden silah vardı, bu silahı başka bir yere koyması gerekirken niye elinde taşırken bu sorguyu yaptı, Festus okey gibi birisini tehdit etti özellikle. Bu cinayetin göçmen sorununa doğrudan temas etmesi kadar aynı zamanda ırkçı saiklerle işlenmiş olması da bizim cevaplamamız gereken belki mahkeme yoluyla özür dilememiz gereken bir durum\" diye konuştu.