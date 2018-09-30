(Görüntülü) Festivalde, kuşburnu işlemeli gelinliğe ilgi

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) - GÜMÜŞHANE\'de, \'Uluslararası Kuşburnu, Pestil, Kültür ve Turizm Festivali\'nin bu yıl 24\'üncüsü düzenlendi. Festivalde sergilenen kuşburnu işlemeli gelinliğe büyük ilgi gösterildi.



Gümüşhane Valiliği ve Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 24\'üncüsü düzenlenen \'Uluslararası Kuşburnu, Pestil, Kültür ve Turizm Festivali\', 28 Eylül Cuma günü başladı. Festivalde son güne gelinirken, üreticiler; dut pekmezi, dut pestili ve kuşburnu marmeladı gibi yöresel ürünlerini jüri üyelerinin beğenisine sundu. Jüri üyelerinin ölçüm yaparak, tattıkları ve birinci seçtikleri ürünlerin sahiplerine altın hediye edildi. Yöresel yemek yarışmalarında ise başarı elde eden yarışmacılar, ödüllendirildi. Festivalde, daha önce pestilden yaptığı gelinlikle dikkat çeken tasarımcı Ayşegül Öznur Parlak, bu kez kuşburnu işlemeli gelinlik yaptı. Etkinlikte, Ece Çimen tarafından sergilenen kuşburnu işlemeli gelinlik, ilgi odağı olurken, izleyicilerden de tam not aldı.



Sıra dışı tasarımlarıyla dikkat çeken Ayşegül Öznur Parlak, kentte, gelinlik sektöründe farkındalık oluşturmayı amaçladığını belirtti. Parlak, \"Gümüşhane Festivali olduğu için buna ayak uydurmak için kuşburnundan bir gelinlik hayal ettik ve yaptık\" dedi.



Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de kentin yöresel ürünlerinin tanıtımını önemsediklerini vurgulayarak, \"Düzenlediğimiz uluslararası festivalde bizim için önemli olan kuşburnumuz, pestilimiz, kömemiz, pekmezimiz ve alıcımız inşallah bundan sonrada daha da gelişerek büyüyecek. Hem il ekonomisine hem de ülke ekonomisine Gümüşsu fabrikasıyla beraber katkı sağlanacak. Burada bizler önderlik yaptık\" diye konuştu.

