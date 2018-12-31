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(Görüntülü) Festivalde, dalından mandalina koparmanın keyfini çıkardılar

BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da, bu yıl 'Bodrum Mandalinası Hasat Festivali'nin 13'üncüsü düzenlendi

31 Aralık 2018 18:44

BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM\'da, bu yıl \'Bodrum Mandalinası Hasat Festivali\'nin 13\'üncüsü düzenlendi. Festivale katılanlar, mandalinayı dalından koparıp, yemenin keyfini çıkardı. Bodrum Ticaret Odası\'nın organizasyonuyla Bodrum Belediyesi, Bodrum Turunçgil Üreticileri Birliği, Bitez Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği (BİTAV), Bitez Turistik İşletmeler Derneği (BİDER) ile diğer sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen ve 2 gündür süren festival, sona erdi. Bitez Mahallesi Köy İçi mevkisindeki festivalde üreticiler ve sivil toplum kuruluşları, açtıkları stantlarda mandalina ve mandalinadan üretilen ürünleri beğeniye sundu. Mandalina dışında yöresel otlardan hazırlanan yiyecekler de festivalde yer aldı. Mandalina bahçelerinin korunması, inşaata açılmaması vurgusunun yapıldığı festivalde, mandalina bahçesinde büyüdüğünü anlatan Reyhan Bayındır Gönenç, \"Çocukluğum Bodrum\'da geçti. Mandalina bahçesinin içinde büyüdüm. Çok defa hasada katıldım. Bu yüzden bugün biraz içim burkuldu. Umarım bu bir başlangıç olur, umarım kalan bahçelerimiz korunur\" dedi. Hasada katılan Hamiyet Umar ise \"Marketten mandalinayı almakla buradan toplamak arasında çok büyük fark var. Ağaçtan toplarken, 1- 2 tane de atıştırdık. Çok mutlu olduk\" diye konuştu.

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