(Görüntülü) Festivalde altın ve doların turşusunu kurdular

İSTANBUL,(DHA)- TURŞULARIYLA meşhur olan Kemerburgaz mahallesinde Eyüpsultan Belediyesi tarafından Turşu Festivali düzenlendi. Festivalde turşucular altın ve doların da turşusunu kurdu.



Eyüpsultan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 3’üncü Geleneksel Kemerburgaz Turşu Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Kemerburgaz Mahallesi Jandarma Karakol önünde gerçekleşen festivalde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturarak leziz turşuların tadına baktı. Kemerburgaz’ın tarihi turşucuları altın ve doların da turşusunu kurarak festivale renk kattı.



Festivalde karpuzdan hamsiye, ahtapot turşusuna kadar birçok farklı turşu türü görücüye çıktı. Festivale Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın da katıldığı festivalde kuru fasulye ve pilav ikramında da bulunuldu.



“TURŞU SAĞLIKLI BİR BESİN”



Turşuların tadına bakan Başkan Remzi Aydın, ”Çok güzel bir ortam var. Bu sene 3’üncüsünü yapıyoru ve tamamen tematik, kültür ağırlıklı. Kemerburgaz’ımızın turşusu çok meşhurdur. Son yıllarda unutulmaya başlanmıştı biz de hatırlatalım dedik. Şehir ekonomisine ve esnafımızın ekonomisine katkı sağlasın istedik. Amacımıza ulaştığımızı görebiliyoruz. Ayrıca obeziteye karşı mücadele ediyoruz. Turşuyla bunu da teşvik ediyoruz. Turşu sağlıklı bir besin. Her şey çok güzel” ifadelerini kullandı.



“HER SENE KATILIYORUM, TURŞUYU ÇOK SEVİYORUM”



Festivale katılan Makbule Fırat, “Ben her sene geliyorum ve bu festivali takip ediyorum. Çünkü turşuyu çok seviyorum. Gerçekten çok yararlı. Evde yapmaya çalışıyorum ama buradaki gibi olmuyor. Kemerburgaz’ın turşuları gerçekten çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.