T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Ferhat Göçer'den, İzmit'in kurtuluş gününde muhteşem konser

İZMİT'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında  Ferhat Göçer konser verdi

30 Haziran 2018 14:27

İZMİT\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97\'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında  Ferhat Göçer konser verdi. Ferhat Göçer\'in şarkılarına binlerce kişi eşlik etti.
İzmit?in düşman işgalinden kurtuluşunun 97\'nci yıl dönümü nedeniyle Sekapark Uçurtma Tepesi alanında Ferhat Göçer konser verdi. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu ve binlerce kişinin katıldığı gecede Ferhat Göçer sevilen şarkılarını seslendirdi. Ferhat Göçer\'in \'Unutmuş çoktan\', \'Ayrılırsak ölürüz biz\', \'Cennet\', \'Yastayım\', \'Kızım\' ve \'Gül ki\' gibi sevilen şarkılarına binlerce kişi eşlik etti. Sevenleri konserin ardından Ferhat Göçer\'i alkış yağmuruna tuttu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GöçerFerhat GöçerSekapark Uçurtma TepesiBelediye Başkanı Nevzat DoğanKaymakamı Ersin EmiroğluSevenleri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24