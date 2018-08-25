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Spor

(Görüntülü) Fenerbahçe'ye İzmir'de coşkulu karşılama

Mustafa KÖPRÜLÜ - Mehmet CANDAN / İZMİR (DHA) - Spor Toto Süper Lig 3'üncü hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe, özel uçakla İzmir'e geldi

25 Ağustos 2018 01:48

Mustafa KÖPRÜLÜ - Mehmet CANDAN / İZMİR (DHA) - Spor Toto Süper Lig 3\'üncü hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe, özel uçakla İzmir\'e geldi. Sarı lacivertli takımı Adnan Menderes Havalimanı\'nda taraftarlar karşıladı. Alanı, \"Şampiyon Fenerbahçe\" tezahüratlarıyla inleten sarı- acivertliler, teknik direktör Phillip Cocu ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar Fenerbahçe\'yi çiçeklerle karşıladı. Fenerbahçe kafilesi daha sonra takım otobüsüyle kamp yapacağı otele hareket etti.

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