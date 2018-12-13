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Spor

(Görüntülü) Fenerbahçe'de Cocu ile yollar resmen ayrıldı

"Süreçteki işbirliği ve olumlu tutumu sebebiyle kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" İSTANBUL,(DHA)   Fenerbahçe Kulübü, Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini a

13 Aralık 2018 15:01

\"Süreçteki işbirliği ve olumlu tutumu sebebiyle kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz\"



İSTANBUL,(DHA)


 

Fenerbahçe Kulübü, Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, Cocu ile yolların ayrılmasıyla ilgili olarak resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı: 

\"Kulübümüz teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmesini, tarafların anlayış ve hoşgörüsü çerçevesinde karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Süreçteki işbirliği ve olumlu tutumu sebebiyle kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.\"
 

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