T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü) Fenerbahçe, Trabzon'a geldi

Tolga SAĞLAM - Emre KOLTUK  TRABZON (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 13?üncü haftasında  deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon'a geldi

25 Kasım 2018 01:20

Tolga SAĞLAM - Emre KOLTUK  TRABZON (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 13?üncü haftasında  deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon\'a geldi.
Saat 19.45 sıralarında Trabzon Havalimanı\'na gelen ve dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yapan Fenerbahçe kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle Trabzon?da konaklayacakları otele hareket etti. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde otele ulaşan Fenerbahçe kafilesinde Yassine Benzia yer almadı.
ALİ KOÇ, KAFİLE İLE BERABER TRABZON\'DA
Bu arada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da kafile ile birlikte Trabzon\'a geldi. Bununla beraber 7 yıl sonra ilk kez bir Fenerbahçe başkanı Trabzon\'da maç izleyecek. Ali Koç, \'Bu nasıl bir duygu\' sorusuna, Normali de bu değil mi şeklinde yanıt verdi.
Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00?da Medical Park Stadı?nda karşı karşıya gelecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga SAĞLAMEmre KOLTUKDHASpor Toto Süper LigTrabzonsporFenerbahçe TrabzonSaatTrabzon HavalimanıFenerbahçeTrabzonYoğunYassine BenziaALİ KOÇ KAFİLEBERABER TRABZONFenerbahçe Başkanı Ali KoçBununlaAli Koç
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24