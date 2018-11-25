(Görüntülü) Fenerbahçe, Trabzon'a geldi

Tolga SAĞLAM - Emre KOLTUK TRABZON (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 13?üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon\'a geldi.

Saat 19.45 sıralarında Trabzon Havalimanı\'na gelen ve dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yapan Fenerbahçe kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle Trabzon?da konaklayacakları otele hareket etti. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde otele ulaşan Fenerbahçe kafilesinde Yassine Benzia yer almadı.

ALİ KOÇ, KAFİLE İLE BERABER TRABZON\'DA

Bu arada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da kafile ile birlikte Trabzon\'a geldi. Bununla beraber 7 yıl sonra ilk kez bir Fenerbahçe başkanı Trabzon\'da maç izleyecek. Ali Koç, \'Bu nasıl bir duygu\' sorusuna, Normali de bu değil mi şeklinde yanıt verdi.

Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00?da Medical Park Stadı?nda karşı karşıya gelecek.