(Görüntülü) Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in cenazesi gasilhaneden alındı

*Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, acılı aileyi bir an olsun yalnız bırakmadı. Haber Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA) Derbi maçında hayatını kaybeden Koray Şener\'in cenazesi gasılhaneden alındı. Cuma günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Koray Şener\'in cenazesini almak için sabah erken saatlerde Üsküdar Karacaahmet\'te bulunan gasilhaneden alındı. Cenazeyi almaya Şener\'in ailesi, okul arkadaşları, taraftarlar ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç geldi. Koç, ailenin yanından bir an olsun ayrılmadı. Cenaze saat 11.00\'da düzenlenecek tören için Fenerbahçe Stadına götürüldü.