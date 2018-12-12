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Spor

(Görüntülü) Fenerbahçe, Koeman yönetiminde Slovakya'ya gitti

ANIL UÇANİSTANBUL(DHA) Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki son maçında yarın deplasmanda oynayacağı Spartak Trnava maçı için Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya gitti

12 Aralık 2018 17:12

ANIL UÇANİSTANBUL(DHA)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu\'ndaki son maçında yarın deplasmanda oynayacağı Spartak Trnava maçı için Slovakya\'nın başkenti Bratislava\'ya gitti.
İlk 5 maç sonunda 8 puanla grubu 2\'nci sırada bitirmeyi ve üst turu çıkmayı garantileyen sarı-lacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali\'nden 11.30\'da kalkan özel uçakla hareket etti. Kafilede takımın başında teknik sorumlu olarak Erwin Koeman yer aldı.
Fenerbahçe\'de teknik sorumlu Erwin Koeman ve bir futbolcusu, bu akşam TSİ 2000\'de maçın oynanacağı Antona Malatinskeho Stadı\'nda düzenlenecek basın toplantısında konuşacak.
Temsilcimiz, Spartak Trnava maçının son provasını ise TSİ 2030\'da yine maçın oynanacağı statta yapacak.

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