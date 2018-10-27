(Görüntülü) Fenerbahçe Futbol A.Ş'nin borcu açıklandı (3)

Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA) Fenerbahçe\'nin Faruk Ilgaz Tesisleri\'ndeki Yüksek Divan Kurulu Ekim ayı Olağan Toplantısı\'nda Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Selim Çeçen ile Oğuz Büktel açıklamalarda bulundu. Çeçen denetleme kurulu raporunu okurken, Oğuz Büktel Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) verilerini açıkladı. Konsolide öz kaynak açığının 2 yıl içerisinde 2 katına çıktığını dile getiren Oğuz Büktel, öz kaynak açığının 1 milyar 81 milyon TL olduğunu söyledi. Oğuz Büktel, Fenerbahçe Futbol A.Ş.\'nin borcunun 2 milyar 58 milyon TL olduğunu dile getirerek, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği\'nin A.Ş\'den 1 milyar 87 milyon TL alacağı olduğunu ve Futbol AŞ\'nin borçlarının yüzde 86\'sı olan 1 milyar 780 milyonun bankalara olan borçlar olduğunu ifade etti. Büktel, sermaye artışından 353 milyon TL gelir elde ettiklerini aktararak, öz sermayenin şu an eksi 507 milyon TL olduğu kaydetti. Fenerbahçe Futbol A.Ş.\'nin son 3 aydaki gelirlerinin yüzde 88 arttığını ifade eden Büktel, futbolcu alım satımından 107 milyon TL kar elde edildiğini, brüt karda ise geçen seneye oranla 5 kat arttığını dile getirdi. Oğuz Büktel, geçen yıl Futbol A.Ş.\'nin bu dönemde gelirinin 35 milyon 59 bin 777 TL, bu sene ise 178 milyon 650 bin 803 TL\'ye ulaştığını söyledi. Mehmet Selim Çeçen ise amatör şubelerden 55 milyon TL gelir, 172 milyon ise gider olduğunu kaydetti.