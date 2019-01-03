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Spor

(Görüntülü) Fenerbahçe devre arası kampı için Antalya'ya gitti

ANIL UÇAN / İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresi hazırlıkları kapsamında Antalya'ya gitti

03 Ocak 2019 18:50

ANIL UÇAN / İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in ikinci devresi hazırlıkları kapsamında Antalya\'ya gitti. Sarı-lacivertli kafile, Antalya\'ya gitmek üzere saat 14:30 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali\'ne gelirken teknik direktör Ersun Yanal ise kafileden önce özel aracıyla havalimanına geldi. Sarı-lacivertlilerde bir süredir kadro dışı kalan ve affedilen Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe kafilede kendilerine yer buldu. Fenerbahçe, 15:00\'de kalkan özel uçak ile Antalya\'ya gitti.

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