(Görüntülü) Fenerbahçe devre arası kampı için Antalya'ya gitti

ANIL UÇAN / İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in ikinci devresi hazırlıkları kapsamında Antalya\'ya gitti. Sarı-lacivertli kafile, Antalya\'ya gitmek üzere saat 14:30 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali\'ne gelirken teknik direktör Ersun Yanal ise kafileden önce özel aracıyla havalimanına geldi. Sarı-lacivertlilerde bir süredir kadro dışı kalan ve affedilen Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe kafilede kendilerine yer buldu. Fenerbahçe, 15:00\'de kalkan özel uçak ile Antalya\'ya gitti.