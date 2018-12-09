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Spor

(Görüntülü) Fenerbahçe çiçeklerle karşılandı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)   SPOR Toto Süper Lig’de alt sıralardaki rakibi Akhisarspor’a yarın konuk olacak Fenerbahçe, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na geldi

09 Aralık 2018 00:12

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)


 

SPOR Toto Süper Lig’de alt sıralardaki rakibi Akhisarspor’a yarın konuk olacak Fenerbahçe, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na geldi. Sarı-lacivertli takımı İzmir’e inişinde az sayıda taraftarı karşıladı. İzmir Fenerbahçeliler Derneği üyelerinin çocukları, Fenerbahçeli futbolcular ve Sportif Direktör Damien Comolli’ye havalimanından çıkışta çiçek verdi.

Sarı-lacivertli futbolculardan Hasan Ali, taraftarların imza ve fotoğraf çektirme isteğini kırmadı. Kafile otobüse binerken havaalanında bulunan bir grup Göztepe taraftarı Göztepe tezahüratları yaptı. Fenerbahçe kadrosunda Saldado, Jailson, Frey ve Valbuena yer almadı. Sarı-lacivertli kafile, İzmir’den kara yoluyla kamp maç için kamp yapacağı Manisa’ya geçti.

 

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