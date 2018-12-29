(Görüntülü) Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçının ardından

Laso: \"Takımım, Fenerbahçe Beko’ya karşı oynadığının farkındaydı”



Obradovic: “Hucümda yeteri kadar özgüvenli oynamadık”



“Oyuncularım en iyisini yapabilirim diyerek oynamalı”



“Bugün basketbol açısından muhteşemdi”



Fatih UZUNER - Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA) - THY Avrupa Ligi’nin 15’inci haftasında Fenerbahçe Beko\'nun evinde İspanyol temsilcisi Real Madrid’i 65-63 mağlup ettiği mücadelenin ardından Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ile Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso açıklamalarda bulundu.



Alınan mağlubiyetten memnun olmadıklarını belirten Laso, \"Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum. Çok başa baş geçen bir maçtı. İlk çeyrekte avantaj Fenerbahçe’deydi. İkinci yarıda başa baş bir mücadele oldu. Maç içerisinde birçok hata yaptık. Son topa kadar mücadele ettik ancak sonuçtan mutlu değiliz. Oyuncularım Fenerbahçe Beko’ya karşı oynadıklarını bilerek mücadele ettiler ancak sonuç bizim için iyi olmadı” dedi.



Laso ayrıca aldığı sportmenlik dışı faul sonucunda oyundan diskalifiye edilen Llull’e verilen kararın doğru olmadığını belirtti.



OBRADOVIC: \"HUCÜMDA YETERİ KADAR ÖZGÜVENLİ OYNAMADIK\"



Real Madrid’e karşı oynanan her maçın özel olduğunu belirten Obradovic, “Euroleague’de geçen sene final oynayan iki takım karşı karşıya geldi. Real Madrid’e karşı oynanan her maç özeldir. Savunmada iyi başladık ama ikinci çeyrekte biraz aceleci davrandık. Hücumda yeterli kadar özgüvenli oynamadık. Real Madrid’in hücum şekli topu atayım mı atmayayım mı şeklindeydi, biz de burada çok zorlandık. Bu oyundaki tablo bu, bunu iyi anlayıp çalışmamız lazım. En güzeli ise Real Madrid 6 sayı öndeyken gösterdiğimiz reaksiyondu. Müthiş bir savunma yaptık ve topu iyi kullandık. Maçı kazanmamızı sağlayan şeyde aldığımız hücum ribaunduydu. Son dakikalarda hem hücum hem de savunma açısından doğru şeyler yaptık. Real Madrid’in çok iyi oyuncuları var, maçı kazanabilirlerdi. Maçın sonunda gösterilen reaksiyon için oyuncularımı tebrik ediyorum. Euroleague’in ilk yarısı bitti ama unutmamamız lazım ki 15 maçımız daha var. Oyuncularımın daha fazla katkısına ihtiyacım var. Düzeltmemiz gereken şeyler var. Sezon çok uzun ve bazı oyuncularımdan eksik oynadığımız maçlarımız oldu. Bugün olduğu gibi de takımım son saniyeye kadar savaştı. Bugünkü taraftar desteği için de çok teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.



“OYUNCULARIM EN İYİSİNİ YAPABİLİRİM DİYEREK OYNAMALI”



Eksik oyuncularının yerinde oynayan diğer oyuncularının da takıma katkı sağlaması gerektiğini aktaran deneyimli başantrenör, “Biz bunun bilinciyle oynadık. Yapılan top kayıplarına bakarsanız bunu göreceksiniz. Bu iki oyuncu olmadığı sürece farklı oynamamız gerekiyordu, biz de öyle oynadık. Değiştirmemiz gereken de bu. Bu takımda onlar dışında birçok oyuncum var. Onların da ben daha iyisini yaparım diyerek sorumluluk alması lazım” ifadelerini kullandı.



“BUGÜN BASKETBOL AÇISINDAN MUHTEŞEMDİ”



Günün hücum açısından değil ama basketbol için çok güzel bir gece olduğuna değinen Obradovic, “İki takım da çok zorlandı skor üretirken. 3 sayıları konuşursak bizim için çok kötü bir akşam olabilirdi. Hep endişeli oynadık ve kararlı oynamadığımız için skor üretmemiz zor oldu. İki takım hücum anlamında çok iyi değildi ama basketbol açısından çok muhteşemdi. Bilmemiz gereken şey hücum açısından çok daha iyi oynamamız lazım” diyerek sözlerini noktaladı.