(Görüntülü) Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, Bodrum'da konuştu! (9)

\"En büyük hayalimiz, mevcut futbol anlayışımızı baştan aşağı değiştirmek\" \"Avrupa\'yı özledik. Sezon açılışlarında dolu olan tribünleri özledik\" \"En kısa sürede şampiyonluk sayılarını eşitleyip rakiplerimizi geçmeliyiz\" \"Bizim projelerimiz aslında 4 ayaklı. Ekonomik mali hamleler, futbolda yeniden yapılandırma, olimpik şubeler ve kendi camiamıza bakış açımız\" \"Seçildiğimiz takdirde, benden sonraki hiç bir aday benim yaşadıklarımı yaşamayacak\" \"Galatasaray\'da 4 başkan adayına da kulübün bütün üye bilgileri verildi. Galatasaray\'ı tebrik ediyorum, demokrasinin değerlerini yüksek tuttuğu için\" \"Ben başkan olsam gençlerin önünü açarım, ağabeylik yaparım. \'Aday olacaklar erkek gibi çıksın\' dedi. Ben de çıkıp aday oldum\" BODRUM / DHA Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Ali Koç, \"Bodrum Büyük Buluşması\" adı altında üye ve taraftarlarla bir araya geldi. Eski başkan Ali Şen\'in de yer aldığı organizasyonda konuşma yapan Ali Koç, \"En büyük hayalimiz, mevcut futbol anlayışımızı baştan aşağı değiştirmek\" dedi. Koç\'un açıklamasında öne çıkan sözleri şöyle; - Avrupa\'yı özledik. Sezon açılışlarında dolu olan tribünleri özledik... - En kısa sürede şampiyonluk sayılarını eşitleyip rakiplerimizi geçmeliyiz. - Bizim projelerimiz aslında 4 ayaklı. Ekonomik mali hamleler, futbolda yeniden yapılandırma, olimpik şubeler ve kendi camiamıza bakış açımız. - Karşılık beklenmeden bir sermaye koymayı düşünüyoruz. - Bize nefes aldıracak seviyede yeni sponsorlarımız var. - Önümüzdeki hafta televizyon programlarında daha detaylı açıklamalar yapacağım. Çok ciddi bir borcumuz var. Başkanımız da \'Sıkıntı yok\' diyor. Belki de biz yanlış biliyoruz. O yüzden çıkalım televizyona diyoruz. - En büyük hayalimiz, mevcut futbol anlayışımızı baştan aşağı değiştirmek. - 100 küsur futbolcudan bir futbolcu havuzu belirledik. - Öyle bir hava yaratılıyor ki sanki ben Fenerbahçe hisselerini satın alacağım. Hayır. Fenerbahçe hisselerinin sahibi Fenerbahçe derneğidir. - Bizim projelerimiz aslında 4 ayaklı. Ekonomik mali hamleler, futbolda yeniden yapılandırma, olimpik şubeler ve kendi camiamıza bakış açımız. - Öz kaynağımızdan futbolcu yetiştirmek zorundayız. - Futbol ve basketbolda sadece öğrencilere ait bir tribün olsun. Maliyetin yarısını sponsor, yarısını da kendileri karşılayacak. - Seçildiğimiz takdirde, benden sonraki hiç bir aday benim yaşadıklarımı yaşamayacak. Bize Faruk Ilgaz Tesisleri kapalı. \'Başkan burada siyaset istemiyor\' dediler ama gördük ki siyasetin dik alası orada yapıyor. - Galatasaray\'da 4 başkan adayına da kulübün bütün üye bilgileri verildi. Galatasaray\'ı tebrik ediyorum, demokrasinin değerlerini yüksek tuttuğu için. - Para vermedi dediler. 3 Temmuz\'dan itibaren kim kulübümüze ne koymuş açalım defterleri. Defterleri açalım ve herkes bilsin. - Samandıra\'yı ve Şükrü Saracoğlu\'nu satacakmışım. İhanet kelimesi çok ağır bir kelimedir. Ben çalışması çok zor bir insanmışım, o yüzden Obradoviç ile çalışmayacağımı kendisine söylemişler. - Başkanıma soruyorum, \"Sizce FETÖ\'cümüyüm, değil miyim\", \"Sizce ben en kötü günlerde ayakta dimdik durarak elimden gelen her türlü maddi manevi desteği verdim mi vermedim mi? Ben FETÖ\'cümüyüm?. FETÖ\'cüysem neden yönetime davet ettiniz. Sizi hiç tanımamışım. Siz de beni hiç tanımamışsınız. - Ben başkan olsam gençlerin önünü açarım, ağabeylik yaparım. \'Aday olacaklar erkek gibi çıksın\' dedi. Ben de çıkıp aday oldum. - Kime oy verirseniz verin 3 Haziran\'da oyunuzu verin. 2 Haziran\'da o kadar önemli.