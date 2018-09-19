(Görüntülü) Felçli hastanın yüzde 95 daralan damarı, ameliyatsız 15 dakikada açıldı

DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesinde, 70 yaşındaki felçli hastanın yüzde 95 daralan damarı ameliyatsız bir şekilde 15 dakikada anjiyografik yöntem ile açılarak hasta sağlığına kavuşturuldu.

Siirt\'in merkez Meydandere köyünde yaşayan 70 yaşındaki Osman Aksoy, 8 ay önce beyin damarı daralması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Siirt Devlet Hastanesi\'nde 3 ay tedavi gören Aksoy\'un beyin damarının yüzde 95\'inin daralması üzerine felç geçirdi. Aksoy, bunun üzerine 13 Eylül\'de Diyarbakır Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi\'ne sevk edildi. Doktorların müdahale ettiği Aksoy\'un beyin damarı, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi\'nde Doç.Dr. Hakkı Şimşek ve ekibi tarafından ilk kez yapılan anjiografik yöntemle 15 dakika da ameliyatsız olarak açıldı.

Anjiografik yöntemle ameliyatsız olarak 15 dakikada operasyonu gerçekleştiren Kalp ve Damar Hastalıkları Doç.Dr.Şimşek, müdahalenin, beyin damarları hastalıklarında felç geçirme veya beynin krizini önlemek için yaptıkları bir müdahale olduğunu söyledi. Doç.Dr.Hakkı Şimşek, Bunun tedavi yöntemlerine gelecek olursak eğer klavuzlarımız genellikle cerrahi tedaviyi kapalı yöntemi önünde tutmakla beraber yaşı yüksek hastalarda ve riskli hastalarda kapalı yöntemle uygulamayı cerrahi alternatif olarak önlemektedir. Bunun da şartlarından bir tanesi, çok deneyimli merkezlerde yapılabilmesidir. Çünkü, kapalı yada cerrahi yöntemle tedavi etmeye çalışırken işlemlere bağlı hasta, felç geçirebilir. Dolayısıyla deneyimli merkez şartı var klavuzlarda. Bizde bu hastamıza deneyimli ekip arkadaşlarımızla müdahale ettik. Bu konuda çok iyi ekip olduğumuzu söyleyebilirim. En son yaptığımız bu müdahalede de yaklaşık 15 dakikalık kısa bir süre de beynin damarını filtre dediğimiz cihazı yerleştirme ve öncesinde balon yapma ile stend yerleştirme dahildir. Bu bir tecrübe ve birikimin göstergesidir. Kalp hastanesinin ben ve diğer öğretim görevlisi arkadaşlarımızın bu konudaki etkinliğiyle bu hastamızda iyi bir örnek olduk diye konuştu.

?GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ\'NDE SADECE KALP HASTANESİ\'NDE BEYİN DAMARI AÇILMAKTADIR

Sıfır maliyet ile Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi\'nde bu işlemi yaptıklarını hatırlatan Doç. Dr. Şimşek, özel hastaneler de ise, söz konusu müdahale için 10 ile 15 bin lira arasında bir fiyat istendiğini ifade etti. Hem maliyeti hem de yüksek deneyim gerektiren bir müdahale olduğu için Diyarbakır\'da sadece Kalp Hastanesinde bu işlemin yapıldığını söyleyen Doç. Dr.Hakkı Şimşek, Teknik olarak başka hekimler de yapabilir ama, işleme bağlı felç geçirme riski yüksek. Bu damara müdahale için kitapların koyduğu şart yüksek deneyimli merkezlerde yapılmasıdır. İşleme bağlı 100 hastadan 3\'ten daha az felç geçirme tecrübesi olan merkezlerde 15 dakika gibi kısa sürede bu işlemi başarılı bir şekilde sonuçlandırmamız klavuzların ve kitapların belirttiği merkezlerden biri olduğumuzun kanıtıdırdedi.

Doç.Dr.Şimşek, Siirt\'ten gelen hasta Osman Aksoy\'un önceden kalbi besleyen damarı, daha sonra ise beyni besleyen damarını açtıklarını da söyleyerek, Beyin damarını Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nde sadece kalp hastanesinde açılmaktadır. Bu hastaların bizim merkezimiz yerine büyükşehirlere gitmeleri hem kendileri hem de yakınlarına eziyet ve mali açıdan çok büyük yük olmaktadır. Konaklama ve uçak masrafları ile hastanelerin talep ettikleri ücretler çok ciddi maliyete sebeptir. Buda hastaları zor duruma düşürmektedir. Bölgede böyle bir hizmetin bu kadar deneyimli bir şekilde verilebilmesi çok önemlidir diye konuştu.

Hasta Osman Aksoy\'un oğlu Abdulselam Aksoy da, 8 ay önce babasının felç geçirdiğini ve Diyarbakır\'a sevk ettiklerini dile getirdi. Aksoy, Diyarbakır\'a getirdik. Burası bize daha rahat geldi. Siirt buraya yakın en azından. İstanbul\'a gitseydik eğer biz perişan olacaktık. İlk önce kalp damarlarını açtılar ardından beyin damarlarını, bu süreçte doktorlar elinden geleni yaptıdedi.