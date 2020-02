(Görüntülü) Fatma Şahin: Her krizin fırsatları var

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, her krizin fırsatları olduğunu ve bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, \"Risk eşittir rızık, demezsek düşmanlarımızın istediğini yapmış olacağız; düşmanlarımızı güldürmüş olacağız. Buna müsaade edemeyiz\" dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, belediye bünyesinde, Erikçe\'de açılan Mutfak Sanatları Merkezi\'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda devam edilen ve yapımı tamamlanan projeleri anlatan Başkan Şahin, 20 Eylül\'de başlayacak \'Uluslararası Gastronomi Festivali\'nin, kentin tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi. \'Kuzey Şehir Konut Projesi\'nin hem işverenin hem de işçinin yükünü hafifleteceğini belirten Şahin, \"\'Kuzey Şehir Konut Projesi\' bizim açımızdan çok önemli. Her gün 5\'inci Organize Sanayi Bölgesi\'ne 150 bin kişiyi taşıyoruz her gün. Buna ne can dayanır ne yakıt dayanır. O yüzden hem patronların üzerindeki mali yükü hafifletmek hem işçilerimizin daha sağlıklı, verimli çalışması ve hem de şehirdeki konut fiyatlarını düşürmek için önemli bir proje. Bu bir ekip çalışması\" diye konuştu. Yapımı sürdürülen \'Gaziantep Panorama Müzesi\'ni kentin kurtuluş günü olan 25 Aralık\'a yetiştirmeyi planladıklarını kaydeden Şahin, \"Hızla devam ediyor. \'İstanbul 1453 Panorama Müzesi\'nde ofset baskı var. \'Gaziantep Panorama Müzesi\'nde ise yağlı boya yer alıyor. Sanatla gaziliğin, kahramanlığın nasıl buluştuğunu gösteren büyük bir sanat eserini hayata geçiriyoruz. Antalya\'da ressam 2 yıldır çalışıyor, eserler tamamlandı\" dedi. \'Düzbağ İçme Suyu Projesi\'nin yüzde 75\'inin tamamlandığını aktaran Şahin, \"Su borusu yatırmak için tünel açan yeni bir Türkiye, yeni bir Gaziantep var. Bu da çok önemli. Özellikle kayıp kaçakta; çünkü olmayan suyu bir de yolda kaybediyoruz. Döşediğimiz borularla kayıp kaçakta yüzde 15 iyileştirme yaptık. Bu da çok önemli\" diye konuştu. \'BİREBİR UĞRAŞIYORUZ\' Kentteki bütün han ve hamamların restore edileceğini vurgulayan Şahin, \"Bütün hanlarımızı Vakıflar ile birlikte restore ediyoruz. Restore edilmeyen hiçbir han ve hamam kalmayacak. İpekyolu aksında bu çok önemli yoksa bunlar yok olup gidecek. Biz bugün bakmazsak tarihimiz, kültürel mirasımız yok olup gidecek. Şimdi Sabuncu, Pekmezci ve Yüzükçü hanlarını aldık. Nerede bir han varsa birebir uğraşıyoruz\" dedi. Suriye\'deki gelişmelere de değinen Fatma Şahin, yeni projeler üretmek ve kenti daha çok tanıtmak için gayret sarf ettiklerini söyledi. Krizlerden doğan fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Şahin, şunları söyledi: \"İki tercihimiz var. \'Zaten dibimizde savaş var, zaten bu kadar da derdimiz var, buna da gerek yok\' deyince içimize kapanacağız. Esas düşmanlarımızın ekmeğine yağ sürme budur. Ama tam tersi daha çok üreterek, milli seferberlik ilan ederek, daha çok tanıtarak, daha çok çalışarak, bunu başarmamız gerekiyor. Her krizin fırsatları var. \'Risk eşittir rızık\' demezsek düşmanlarımızın istediğini yapmış olacağız, düşmanlarımızı güldürmüş olacağız. Buna müsaade edemeyiz.\"