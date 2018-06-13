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(Görüntülü) Fatih'teki vahşet: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ali AKSOYER/İstanbul, (DHA)- FATİH'te bir evin banyosunda çamaşır makinesinin içinde Tunuslu Rochdi Teboulbi'nin (50) cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

13 Haziran 2018 20:47

Ali AKSOYER/İstanbul, (DHA)- FATİH\'te bir evin banyosunda çamaşır makinesinin içinde Tunuslu Rochdi Teboulbi\'nin (50) cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği\'nde İskenderpaşa Mahallesi Kızanlık Caddesi\'ndeki bir evin banyosunda, üzeri betonla kapatılmış çamaşır makinesinde, bavul içinde Teboulbi\'nin cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan Muhammed E. E. (31), Sami A. (50) ve Necla M.\'nin (30) işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin sorgusunda suçlamaları kabul etmedikleri, cesedi saklama konusunda ise birbirlerini suçladıkları öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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