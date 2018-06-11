(Görüntülü) Fatih'te korkutan yangın

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-FATİH\'te, 5 katlı binanın giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Şehremini Mahallesi Bestekar Rahmibey Sokaktaki 5 katlı binanın giriş katında bulunan spor salonunda saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine İstanbul\'un çeşitli ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Spor salonunda çalışan bir temizlik görevlisi yangına müdahale ederken dumandan etkilendi. Temizlik görevlisine sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Spor yapmak için salona giden Can Karabağ \"Antrenmana gidiyordum. Dumanların çıktığını gördüm. Sauna filanda var muhtemelen saunadan çıktı yangın. Salonun sorumlusuyla konuştum, eli ayağı titriyordu. Zemin kattan elektrik kaçağı olabileceğini söyledi\" dedi. İtfaiye ekiplerinin yangınla ilgili çalışması sürüyor.