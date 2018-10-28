(Görüntülü) Fatih'te Filistin'e destek yürüyüşü

Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ / İSTANBUL, (DHA) ANADOLU Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup Gazze ve Batı Şeria\'da gösterilerde ölen ve yaralanan için Filistinlilerin başlattığı \'Büyük Dönüş Yürüyüşü\'ne destek vermek amacıyla bir yürüyüş düzenledi. Öğle namazının ardından Fatih Camii avlusunda toplanan Anadolu Gençlik Derneği üyesi yaklaşık 500 kişi ellerinde pankartlarla sloganlar atarak Saraçhane parkına geldi. Tekbir getiren kalabalık, \"Mavi Marmara Onurumuzdur\", \"Katil İsrail Filistin\'den Defol\" sloganları attı. Parka gelen grup burada dualar okuyarak İsrail bayrağı yaktı. \"ULUSLARARASI HUKUK HİÇBİR ZAMAN FİLİSTİN HALKININ LEHİNE İŞLEMEDİ\" Grup adına basın açıklaması yapan Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şube Başkanı Yunus Genç, \"İşgalci İsrail tarafından Filistinlilere karşı uygulanan abluka, ambargo, saldırı ve tutuklamalar tüm dünyaya \"güvenlik politikaları\" olarak servis edilmektedir. Haklıdan yana değil, güçlüden yana olan uluslararası hukuk işgalci İsrail\'in varlığını da, saldırganlığını da normalleştirmek üzere kararlar almaktadır. Uluslararası hukuk hiçbir zaman Filistin halkının lehine işlemedi. Kazara vicdan sahipleri tarafından Filistin halkının lehine bir karar alındığında da bu karar uygulanmadı. Çünkü uluslararası hukuk tam olarak Siyonist kurgunun hizmetleridir. İşgalci İsrail tüm varlığıyla Filistin halkına zulmetmektedir. Filistin topraklarının %85\'i İsrail işgali altındadır ve işgalci her geçen gün Filistin topraklarında kendine yeni yerleşim birimleri açmaktadır\" dedi. Sözlerine devam eden Genç, \"Yaklaşık 7 ay önce 30 Mart 2018\'de toprak gününün 42. yılında, Filistinliler hem yaşadıkları drama dikkat çekmek, hem de taleplerini uluslararası toplum tarafından dikkate alınmasını sağlamak amacıyla \"Büyük Dönüş Yürüyüşü\" başlatmışlardır. Siyonist İsrail, Gazze sınırına gelen tüm göstericilere karşı acımasızca yine silah kullanmışlardır. Zaten son derece elverişsiz koşullarda yaşam mücadelesi veren Filistinliler, \'Büyük Dönüş Yürüyüşü\'nden vazgeçmemiş ve sınırdaki gösterilere ısrarla devam etmişlerdir.\" ifadelerini kullandı.