(Görüntülü) Fatih'te cinayet kamerada

Alper KORKMAZ - İstanbul (DHA) - FATİH\'te cinayetle sonuçlanan kavga güvenlik kamerası yansıdı. Olay, Aksaray Mesihpaşa Caddesi\'ndeki olay dün öğle saatlerinde meydana geldi. Tacikistanlı 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi silahını çekerek ateş etti. Faruk Oblokulov, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Oblokulov tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan kavgayla ilgili polis kaçan şüpheliyi arıyor.