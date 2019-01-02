T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Fatih'te 3 bina alev alev yandı(1)

Ertan KILIÇ -Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) FATİH Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı

02 Ocak 2019 12:30

Ertan KILIÇ -Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) FATİH Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak\'ta 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 05.30 sıralarında başlayan yangın kısa sürede yandaki ahşap iki binaya daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri sevkedildi. Tedbir amaçlı yan taraftaki binalarda yaşayanlar tahliye edildi. Yangın sırasında metruk bina çöktü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından sönüdürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma veya ölüm olayı yaşanmazken elipler soğutma çalışması yaptı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ertan KILIÇ Ozan URALSoner HASIRCIOĞLUFATİH Yedikule Mahallesi Gençağa SokakSaatSağlıkTedbirYangınYangında
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24