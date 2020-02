(Görüntülü) Fatih Terim'in açıklamaları (1)

Fatih Terim: \"Yabancı oyuncu kuralı tartışmasından çok sıkıldım\"

\"Yüksek paraya imza atan ama oynamayan Türk oyuncuların Avrupa\'yı seçeceğini düşünmüştük\"



\"Kasımpaşa güçlü bir rakip\"



\"Belhanda\'yı defalarca ikaz ettik\"



\"Söylediğim sözlerin başkanla ve yönetimle ilgisi yok\"



\"Gomis satıldığında daha fazla ümitlendik\"



\"Fatih Terim olarak buna söz verebilirim, gittiği yere kadar gideceğiz\"



\"Geçmişten yarası olup işleri iyi gitmeyince Galatasaray üzerinden malzeme çıkarmak isteyenlere bu malzemeyi vermeye niyetim yok\"





Fatih UZUNER - Doğanay YAVUZ / İSTANBUL (DHA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, \"Yabancı oyuncu kuralının konuşulmasından çok sıkıldım. Bu işin çıkmasında, uygulanmasında ben varım. O gün görevdeydim. Emeği geçenlerden biriyim. Beraber çalıştığımız yönetici ve profesyonel arkadaşlarla bu konuda çok nettik. Bugün ne oldu da buna dönüldü bilmiyorum\" dedi.



Fatih Terim, sarı kırmızılı takımın Kasımpaşa hazırlıkları kapsamında bugün yaptığı günün ikinci antrenmanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yapılan antrenman sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Terim, son günlerde yeniden tartışılan yabancı oyuncu kuralının kendisinin futbol direktörlüğü sırasında getirildiğini hatırlattı ve bu tartışmaların sürmesinden çok sıkıldığını söyledi.



Kuralın yabancı oyunculardan çok Türk futbolcuları koruduğuna değinen deneyimli çalıştırıcı, \"Yabancı oyuncu kuralının konuşulmasından çok sıkıldım. Bu işin çıkmasında, uygulanmasında ben varım. O gün görevdeydim. Emeği geçenlerden biriyim. Beraber çalıştığımız yönetici ve profesyonel arkadaşlarla bu konuda çok nettik. Bugün ne oldu da buna dönüldü bilmiyorum. Çok kişinin bu kuralı iyi bildiğine emin değilim. Bu kural 14 yabancı kuralı değil. Bu kural, 14 Türk kuralı. 14 Türk almak zorundasınız ama 14 yabancı almak zorunda değilsiniz. Şu anda bizim 12 yabancımız olduğu gibi. İsterseniz hiç yabancı almazsınız. Özellikle o günlerde kadro sınırlaması gelmesi gerektiğini söylemiştik ve 28 sınırı koymuştuk. Kalecilerden bir tanesinin Türk olması gerektiğini belirterek kaleciyi de koruyan kural getirmiştik. Türk oynattıkça kurulacak fondan kulüplere maddi yardım verilmesini sağlayacaktık ama Kulüpler Birliği ile federasyonun görüşmelerinde bunların hepsi kesildi. Toplantılarda birçok teknik arkadaşımızın yabancı kuralıyla ilgili olumlu şeyler söylediğini hatırlıyorum. Kulüplerimizin Avrupa kupalarında rakipleriyle başa çıkması için eleştiriler yapılıyordu. Buna da yardımcı oldu\" ifadelerini kullandı.



\"YÜKSEK PARAYA İMZA ATAN AMA OYNAMAYAN TÜRK OYUNCULARIN AVRUPA\'YI SEÇECEĞİNİ DÜŞÜNMÜŞTÜK\"



Fatih Terim bu kuralı çıkartırken amaçlanan şeylerin gerçekleştiğini söyleyerek, \"Yüksek rakamlı Türk oyuncular stabile oldu. Yüksek paraya imza atan ama oynamayan Türk oyuncuların Avrupa\'yı seçeceğini düşünmüştük. Bugün Avrupa\'da oynayan futbolcu sayımız daha fazla. Türk Milli Takımı\'nın sorumlusu bendim. Yabancı sayısı düşecekti. Ben de serbest olması yönünde görüş belirttim ve riski aldığımı söyledim. Avrupa Şampiyonası\'na gittik. Arkamızdan, önümüzden bazı şeyler olmasaydı, Dünya Kupası\'na gidebileceğimizi düşünüyorum. Kulüplerimizin başarılarında bu kuralın hiç mi faydası olmadı? Herhalde olmuştur. Hayatım boyunca hiçbir yasağa çok da sıcak bakmadım. Hala oradayım. Bence başka şeylere bakmalıyız. Esas uğraşmamız gereken mali tabloların neden böyle olduğu. Altyapılara, tesisleşmeye bakalım. İdeal bir kulüp seviyesine nasıl gelindiğini araştıralım. Bu işin içinde yayıncı kuruluş, taraftar ve medya da var\" dedi.



\"KASIMPAŞA GÜÇLÜ BİR RAKİP\"



Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında karşılaşacakları Kasımpaşa\'nın çok güçlü bir rakip olduğunu söyleyen Terim, şöyle konuştu: \"Kasımpaşa ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi oynayacağız. Liderler, çok da güzel gidiyorlar. 12 puan topladılar. Kendi saha ve seyirci avantajımızı iyi kullanacağız. Ümit ediyorum milli takımdaki oyuncularımız da sağlıklı döner. Ali Sami Yen\'de her zaman nasıl oynuyorsak aynısını yapmaya çalışacağız. Güçlü ve iyi sonuçlar alan bir takımla karşılaşacağız.\"



\"BELHANDA\'YI DEFALARCA İKAZ ETTİK\"



Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç ceza alan Younes Belhanda ile ilgili açıklama yapan deneyimli teknik adam, \"Kendisini defalarca ikaz ettik ama bazen oyuncular kontrolünü kaybediyor. Maçtan önce de uyarılmasına rağmen o da böyle bir hata yaptı. Kendi içimizde gerekeni yaparız ama yaptıklarımızı söylemenin gereği yok\" diye konuştu.



65 yaşındaki çalıştırıcı, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun\'un tam uygulanmadığını savunarak, \"Trabzonspor özelinden konuşmak yanlış olur. Türkiye genelinde böyle bir sıkıntı var. Sahamızda rakip takım kulübesinin arkasını bir yanlışlık olmasın diye özellikle tanıdığımız, bildiğimiz, tembih ettiğimiz insanlardan düzenliyoruz. Çeşitli yerlerde hepimize galiz küfürler oluyor. Çok tuhaf bir şey var. Bazen orada bulunan görevliler buna müsade ediyor. Bir şey dediğinizde de siz suçlu oluyorsunuz. Durup dururken insan seyirciye dönmez. Hasan hoca da ağır şeylere maruz kaldı. Diğerlerine bir şey olmaz, olmadı da\" ifadelerini kullandı.



\"SÖYLEDİĞİM SÖZLERİN BAŞKANLA VE YÖNETİMLE İLGİSİ YOK\"



Fatih Terim, santrfor transferinin gerçekleşmemesinin ardından Trabzonspor mücadelesi sonrası söylediği sözlerin başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunu hedef almadığını belirterek, \"40\'a yakın futbolcuyla temasa geçtik. Modeste, Florya\'ya gelmiş ama bizim haberimiz yok. \'Şu kadar milyona anlaştılar\', \'Bu gelse nasıl olur\' diyorlar. \'Gelmeli mi, gelmemeli mi\' diye anket düzenliyorlar. \'Galatasaray taraftarlarının beklentileri ve hisleriyle oynamayın\' diye söyledim. Yoksa ne başkan ne yöneticiler ne de ben klavyenin arkasından transfer yapacak insanlar mıyız? Herkes elinden geleni yapma gayreti içinde oldu. Üç aydır benim ekibim, yönetim, profesyonel arkadaşlar, oyuncu izleme grubu, eşler, dostlar, dünyadaki tanıdıklar dahil 300-400 oyuncuyu eledik. 40\'a yakın oyuncu ile temasımız oldu. 12-13 atak oyuncusu ile görüştük. Çok istedik ama kiminin tekniği, kiminin ekonomisi, kiminin psikolojik durumu, kiminin beklentisi Galatasaray takımıyla yollarının birleşmesine müsade etmedi. Ne kadar bonservissiz, ne kadar kiralık, ne kadar az paraya alınacak oyuncu varsa 24 saat çalıştık\" dedi.



\"GOMIS SATILDIĞINDA DAHA FAZLA ÜMİTLENDİK\"



UEFA\'nın finansal fair play nedeniyle yaptığı kısıtlamayı hatırlatan Terim, \"UEFA\'nın size verdiği bir ceza var. Rahat hareket edemiyorsunuz. Galatasaray\'ın ekonomisine göre, takıma uygun olabilecek şeyler yapmaya çalıştık. Gomis satıldığında hepimiz daha da ümitlendik. Ümitlenmesek ne Abdurrahim Albayrak \'İki santrfor alacağız\' der ne de \'İkinci oyuncuyu stopere değil santrfora kullanırım\' derim. Demek ki o an çok müsait bir durum var. İlişkiler o yönde gidiyor. Ancak bazen son dakikaya kadar evet dediğiniz vazgeçiyor, başka kulübü tercih ediyor, kulübü fazla rakam istiyor. Son günlerde bile almak için çok uğraştık ama bazen bedelsiz oyuncular için bile çok para istendiği günler oluyor. Olsaydı iyi olurdu. Sözüm, \'Forvet alınmazsa Galatasaray biter\', \'Bitti, gitti, gidiyor\' diyenlere. Dünyada orkestrada bir enstrüman olmadığında bir parçanın çalınmadığını gördünüz mü? Hiç parça yarıda kaldı mı? Söylenir. Biz de Allah\'ın izniyle Şampiyonlar Ligi parçasını mevcut oyuncularımızın değerini daha fazla artırarak söylemeye çalışacağız. Olur mu olur. Yaptık\" değerlendirmesinde bulundu.



\"FATİH TERİM OLARAK BUNA SÖZ VEREBİLİRİM, GİTTİĞİ YERE KADAR GİDECEĞİZ\"



Sarı kırmızılı camiayı bir bütün olmaya davet eden Terim, \"Hakkıyla şampiyon olmuş, UEFA Şampiyonlar Ligi\'ne doğrudan girmiş bir takımdan söz ediyoruz. Şampiyonlar Ligi kolay bir yer değildir. Nispeten iyi bir grup çektik. Bir mevkiyle Galatasaray bitmez. Galatasaray sahaya 11 kişi çıkıyorsa eksik değildir. Arkamıza çok güzel bir rüzgar aldık. Aralıktan bu yana çok önemli yol aldık. Anamızın ak sütü gibi şampiyon olduk. Müthiş bir enerjimiz ve sinerjimiz var. Tüm Galatasaraylılardan şunu rica ediyorum; Benim, ekibimin, çalışanlarımızın ve kulübümüzün arkasında olsunlar. Bu enerjiyi devam ettirsinler. Bunu da kimseye bozdurmayalım. Taraftarımız, mevcut kadromuzun daha da fazla performans vererek elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağımızdan emin olabilirler. Fatih Terim olarak buna söz verebilirim. Gittiği yere kadar gideceğiz. En yüksekleri hedefliyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz\" diye konuştu.



\"GEÇMİŞTEN YARASI OLUP İŞLERİ İYİ GİTMEYİNCE GALATASARAY ÜZERİNDEN MALZEME ÇIKARMAK İSTEYENLERE BU MALZEMEYİ VERMEYE NİYETİM YOK\"



Terim son olarak eski başkan Adnan Polat\'ın kendisiyle ilgili söylediği, \"Benim duyduğum; santrfor transferini Florya\'nın, diğerlerini de Abdurrahim Albayrak\'ın yapacağı. Abdurrahim her zamanki gibi işini iyi yaptı. Florya neden yapamadı, neden gerçekleşmedi bilmiyorum\" açıklaması üzerine \"Geçmişten yarası olup işleri iyi gitmeyince Galatasaray üzerinden malzeme çıkarmak isteyenlere bu malzemeyi vermeye niyetim yok. Enerjimizi başka şeylere harcamalıyız\" dedi ve sözlerini noktaladı..