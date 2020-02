(Görüntülü) Fatih Terim: "Sezon başlangıçlarını sıkıntısı geçersek, kredimiz olur"

\"N\'Diaye\'yi kadromuza katacağız\" \"Onyekuru geçer not aldı\" \"Emre, Galatasaray için doğru transfer\" \"Hakan Balta\'ya futbolun içerisinde kalmasını söyledim\" \"Bazı sakatlıklar bizim için sürpriz oldu\" Ata SELÇUK - Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA) Spor Toto Süper Lig ikinci hafta karşılaşmasında Galatasaray kendi sahasında Göztepe\'yi 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İkinci golü bulamamalarının kendilerini olumsuz anlamda etkilediğini söyleyen Terim, \"İkinci golü bulamadığınız her saniye oyun kritiktir, sonuç her an değişebilir. Tabii ki üç puanlarla sezon başlangıçlarını, sıkıntılı dönemi geçersek, kredimiz olur diye geldim. İlk yarı çok gergin değildim açıkçası. Ama ikinci yarıda öyle goller kaçırdık ki, o kadar çok ikiye yaklaştık ki. İkiyi bulmak üç puanın habercisi olurdu. Ben de çok konsantre oldum. Karşı tarafın üç eksiği var ama bizim de çok eksiğimiz var. Henry\'e çok hazır değil dedik ama en hazır o göründü. Bafe\'nin uzun zaman sonra dönüşü, Serdar\'ın aniden sakatlanışı, bazı oyuncuların geç geldikten sonraki fizik yetersizliği dersek; buraları sıkıntısız geçme isteğinden kaynaklanan bir reaksiyondu. O kadar basit topları kaleye atamadık ki, bunları yapabilecek oyunculara sahipsiniz. Bazen sinirleniyorsunuz, biz de insanız. Ama üç puan aldığımız için çok mutluyum\" dedi. \"N\'DIAYE\'Yİ KADROMUZA KATACAĞIZ\" Badou N\'diaye transferinin son durumu ve transfer gelişmeleri hakkında bilgi veren Fatih Terim, \"Başkan açıkladı, N\'diaye\'nin şartları gerçekleştiğinde, kiralık olarak kadromuza katacağız. Yüksek bedelle sattığınız bir oyuncuyu kiralık olarak geri almak güzel bir iş. 31 Ağustos\'a kadar vaktimiz var. Ben net olarak söyledim eksik olan yerleri. Hala merkez atak oyuncusunda ısrar ediyorum. Yuto\'nun arkasına bir sol bek mutlak şart. Allah nazar vermesin ama arada bir de dinlendirmemiz gerekecek. Artı bir de stoper söylemiştik. Bu arada gitmek isteyen bir arkadaşımız var ise onlara da takım bakacağız. Herkesi değerlendireceğiz. Bakalım bu 10 gün bize neler getirecek. Bizim iki kriterimiz var, bir ekonomik, bir de teknik yeterlilik kriteri. Genç arkadaşların katılımı ve onların dönüşünü ekonomik olarak düşünebilirsiniz. O yüzden bunlara dikkat ediyoruz. Onyekuru\'dan çok memnunuz, umarım daha da iyi işler yapacak. Bayramdan dolayı her yer kapalıysa da, hepimiz telefonların başında her şey için hazırlıklıyız. Muhakkak ki bazı konuşmalarımız ve görüşmelerimiz var. Ama dediğim gibi Galatasaray Kulübü\'nün ekonomisi de önemli. Faydalanacak oyuncuyu seçmek de önemli. Yine söyledim, gerektiği zaman satmak da önemli\" ifadelerini kullandı. \"ONYEKURU GEÇER NOT ALDI\" Garry Rodrigues\'in sakatlığının beklenmedik bir durum olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, \"Şampiyonlar Ligi\'nde belki iki santrfor kullanırız, ikisi de çabuk olur belki. Maçına göre değiştirebiliriz. Garry\'nin hiç alışmadığımız şekilde sakatlığı da çok önemli. Bir tarafta Garry, bir tarafta Henry diye düşünmüştük. Ümit ediyorum bu sakatlık çok sürmez, çabuk gelir Garry de. Onlar bizim için önemli silahlar. Henry\'nin attığı gol de çok güzeldi. Onun haricinde attığı koşularla, hem geriye hem ileriye yaptığı yardımlarla geçerli not aldı\" diye konuştu. \"EMRE, GALATASARAY İÇİN DOĞRU TRANSFER\" Emre Akbaba\'nın transfer sürecine ilişkin gelen bir soruya yanıt veren Terim, \"Emre Akbaba\'nın transfer sürecine girmek istemiyorum. Okuyorsunuz zaten. Sonuç itibarıyla Galatasaray formasını giydi. Emre tam tersi, milli takımda oynattığım zamanda da birkaç mevkide oynayacak isim. Emre\'yi orta sahanın her yerinde görebilirsiniz ama mümkün mertebe kaleye yakın oynatacağız. Çabuk oyuncularımızla beraber Emre\'nin bugünkü gibi güzel işleri sahada artıracağını düşünüyorum. Emre, Galatasaray için doğru bir transfer. Yavaş yavaş sol ayaklılarımız da artıyor. Kulübü ile çalışması bizim için iyi bir şey, çok geriden başlamayacağız\" dedi. \"HAKAN BALTA\'YA FUTBOLUN İÇERİSİNDE KALMASINI SÖYLEDİM\" Hakan Balta\'nın futbolu bırakmasını yorumlayan Fatih Terim, \"Hakan Balta gerek Galatasaray\'a, gerek milli takıma, gerek Türk futboluna iyi hizmet vermiş bir oyuncumuz. Kulüplerin vefasını göstermek adına önemli bir jest. Ben kendisiyle görüştüm zaten, futbolun içerisinde kalmasını istediğimi kendisine söyledim. Bunlar önemli şeyler, önemli hatıralar. Ben de kendisine sonsuz teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı. Ryan Donk\'un oyundan çıkması ile ilgili gelen bir soruya ise Terim, \"Donk\'u zaten oyundan alacaktık çünkü arkasında bir şey olduğunu ifade etti bu anda da sarı kart gördü\" yanıtını verdi. \"BAZI SAKATLIKLAR BİZİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU\" Maçın temposu ve maçtaki sarı kartlar ile ilgili konuşan Terim, \"Ben temponun yüksek olduğunu düşünüyorum. Genel olarak maçları seyrederseniz, bu temponun yüksek olduğunu görürsünüz. Ben 4 sarı kartın ikisinin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bunlar yorgunluk belirtisidir. Bazen muhakeme kalmaz bazı arkadaşlarda. Öyle bir zaman geçiriyoruz ki, bazı sakatlıklar bizim için hakikaten sürpriz oldu. Kolay değiştiremiyoruz, değiştirirsek istediğimizi değiştiremiyoruz. Sarı kartları onlara bağlıyorum. Hakeme bir şey demiyorum ama sanki biraz olmayabilirdi. Ama tabii ki ciddi bir konu, sahada eksik kalabilirdik\" değerlendirmesinde bulundu. Tecrübeli teknik adam son olarak tüm İslam aleminin Kurban Bayramı\'nı kutlayarak sözlerini noktaladı.