(Görüntülü) Farnolle Hedefimiz ligi en yüksek yerde bitirmek

Taha AYHAN MALATYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 8\'inci haftasında sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Sarı kırmızılı ekip deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Mustafa Eskihellaç, geçen sezonun ikinci yarısında Evkur Yeni Malatyaspor\'a transfer olduğunu belirterek, İkinci devreyi burada geçirdim. Benim için biraz alışma süreci oldu. Tabii ki benim için zor oldu. Ailemden, yaşadığım şehirden, memleketimden küçük yaşta ilk defa ayrıldım. Ama geçen yıl buradaki ağabeylerimin, hocalarımın ve personellerin yardımıyla uyum sorununu çok çabuk atlattım. Bu yıl öyle bir sorun yok. Şu anda bir sıkıntı ya da problem de yok. Tamamen performansıma odaklanmış durumdayım. Hocamın da bana güvendiğini düşünüyorum. Bana forma şansı da veriyor. Ben de iyi değerlendirmeye çalışıyorum dedi.

ESKİHELLAÇ DEPLASMANDA BİR PUAN ALMAK BİZİM İÇİN İYİ

Eskihellaç, Medipol Başakşehir ile zorlu bir maç oynadıklarını ifade ederek, Rakibimizin kalitesi belliydi. Öne geçtik ama koruyamadık. Deplasmanda alınan bir puan da bizim için iyidir. Takım olarak ve kendi performansımı daha da yukarıya çıkartmak istiyorum şeklinde konuştu.

Genç oyuncu hedeflerine ilişkin ise Herkesin bir hedefi vardır. Benim için burası bir hayaldi. Burada olmaktan aşırı derecede mutluyum. Burada performansımı hocalarımın istediği seviyeye getirip, sürekli forma şansı bulan, kendini seyrettiren, beğendiren bir Mustafa olmak istiyorum. Daha sonra da inşallah daha yukarılar olur şeklinde konuştu.

Eskihellaç, Süper Lig\'de bu yıl takımların puan sıralamasında daha yakın olduklarını dile getirerek, Kendi sahamızda çok daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bizim için tabii ki her maç zor. Demir Grup Sivasspor maçını kazanıp, daha da yukarılara çıkmak istiyoruz ifadelerini kullandı.

FARNOLLE ALDIĞIMIZ 1 PUAN İÇİN MUTLUYUZ

Ligin 7\'nci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendiren Fabien Farnolle şöyle konuştu Zor bir maç olacağını biliyorduk. Nitekim öyle oldu. Bizim de buna cevabımızın olması gerekiyordu. Ben gerekenleri aynı takım arkadaşlarım gibi yaptım. Aldığımız bir puan için mutluyuz. Her zaman görev almak için hazırım. Her hafta oynayacakmışım gibi çalışıp, hazırlanıyorum. Onun için oynadığımda ya da oynamadığımda farklı bir motivasyonum yok. Ben her zaman istekliyim. Tabii birden forma verilmesi daha çok motivasyonu artırır. Onun için benim açımdan bir sıkıntı yok.

Farnolle, takım olarak iyi bir gidişatlarının olduğunu kaydederek, Tabii ki hedefimiz ligi en yüksek yerde bitirmek. Bunu her hafta hocalarımızla konuşuyoruz, buna göre de çalışıyoruz. Hedefimiz ligi, geçen sezonun daha da üzerinde bitirmek diye konuştu.

Ligin 8\'inci haftasında pazar günü sahalarında Demir Grup Sivasspor ile oynayacakları mücadeleye de değinen Farnolle, Tabii ki hedefimiz 3 puan. Bu maçın bir önemi de derbi olması. Onun için iyi bir şekilde hazırlanıp, hata yapmadan 3 puanı almak istiyoruz diye konuştu.