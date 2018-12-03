(Görüntülü) Farkındalık için atık malzemelerle Noel ağacı yapıldı

Ali GÜNDOĞAN MARMARİS (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, çevre bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak için toplam 6 bin 800 pet ve cam şişeyle 10 bin plastik kapaktan 5\'er metrelik 2 ayrı Noel ağacı yapılarak, kent meydanına konuldu. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü ve 6 personeli, çevre bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak için 1 ay süren çalışmayla cam, pet şişe ve plastik kapaklardan 5\'er metrelik 2 Noel ağacı yaptı. Bir ağaç 800 cam şişeden, diğer ağaç ise 6 bin pet şişe ile 10 bin plastik kapaktan oluştu. Tamamlanan ağaçlar ise Kordon Caddesi ve 19 Mayıs Gençlik Meydanı\'na konuldu. Çevresine, doğaya bırakılan çöplerin kaç yılda kaybolduğunu ve verdiği zararları anlatan bilgilendirme yazıları asıldı. Marmaris Yeni Yıl Festivali\'nin yapıldığı 19 Mayıs Gençlik Meydanı\'na gelenler, atık şişelerden yapılan Noel ağacına ilgi göstererek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, Ülkemizde hem bir ilki gerçekleştirmenin hem de vatandaşlara çevre bilincini aşılamanın verdiği mutluluğu yaşıyoruz. Elbirliği ile zümrüt yeşili ormanlarımıza ve turkuaz denizimize sahip çıkmalıyız. Yaptığımız projeye büyük ilgi gösterildi. Özellikle çocuklara çevre bilinci aşılamak gurur verici. Festival bittiğinde tüm bu atık şişeler geri dönüşüme gönderilecek dedi.