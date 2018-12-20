(Görüntülü) Fare kabloyu kemirdi, cadde 2 gün elektriksiz kaldı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya ilçesindeki eğlence yerleri, restoran ve kafelerin bulunduğu caddede 2 gündür sıklıkla meydana gelen elektrik kesintisine, farenin ana hat kablosunu kemirmesinin neden olduğu ortaya çıktı. Alanya\'nın eğlence yerleri, restoran ve kafelerin bulunduğu en işlek noktası olan Hükümet Caddesi\'nde, dün sabah saatlerinden bu yana sürekli meydana gelen elektrik kesintisi, esnafı ve kent sakinlerini isyan ettirdi. İhbar üzerine caddeye gelen elektrik dağıtım şirketi ekipleri, hatları inceledi. Trafodan çıkan ve yeraltından dağıtımı yapılan ana kabloyu farenin kemirdiği tespit edildi. Yüksek gerilime kapılarak telef olan fareyi çıkaran ekipler, kabloyu da onararak, caddeye elektrik verilmesini sağladı. Caddede restoran işleten Cihat Doğan, 2 gündür elektrik kesintisi nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, \"Dün sabahtan bu yana sürekli elektrik kesintisi yaşıyorduk. İşletmem kafe ve restoran olduğu için yemeklerin hazırlanması, ısıtma ve aydınlatma sürekli kesintiye uğruyordu. Elektriğin düzensiz akımla gelmesi bizi mağdur etti. Ekipler geldi ve inceledi. Bizi bu kadar zor durumda bırakan fareymiş. Görünce çok şaşırdık\" dedi.