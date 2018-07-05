(Görüntülü) Fabri: ''Guti bize katkı sağlayacaktır"

\"Ligi şampiyon bitirmek istiyoruz\"





\"Kamplarda ilk günler zor geçer\"





\"Uzatma dakikalarında yapılan değişiklik hakkı yararlı\"





\"Ersin iyi bir kaleci\"





\"Şampiyonluk Galatasaray maçında kaçtı\"





\"Kupayı hak eden kazansın\"





\"Antrenörlerin futbolculuk hayatı çok önemli değil\"





\"Tolga çok iyi bir kaleci\"





\"Ne kadar çok iyi oyuncunuz olursa o kadar çok kazanırız\"





\"Yüksek konsantrasyonumuzu tüm sezona yaymalıyız\"





ALİ DANAŞ / SAMORÍN, (DHA)





Beşiktaş\'ın İspanyol kalecisi Fabri, siyah-beyazlıların Slovakya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İspanyol kaleci Fabri,



\'\'Bende Guti\'yi dışardan tanıyorum. Saha içinde iyi bir oyuncuydu. Umarım bize geldiği zaman katkı sağlayacaktır\'\' dedi.



\"LİGİ ŞAMPİYON BİTİRMEK İSTİYORUZ\"



Avrupa Ligi ve Süper Lig\'deki hedefleri için Fabri, \"Takım içinde takım arkadaşlarımızla konuştuğumuzda hepimizin çabası gayreti performansımızı üst seviyeye çıkarmak. Önümüzde bir UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçımız var ve onu kazanarak gruplara kalmak istiyoruz. Lig bizim için çok önemli. Takım ve bireysel performanslarımızı iyi bir şekilde ortaya koyarak ligi şampiyon bitirmek istiyoruz\" açıklamasını yaptı.



\"KAMPLARDA İLK GÜNLER ZOR GEÇER\"



Kamp atmosferini de değerlendiren Fabri ,\"Sıkı çalışıyoruz, kamplarda ilk günler zor geçer. Aramıza katılan arkadaşlar var. Onlarında takıma adapte olması için elimizden geleni yapıyoruz\" dedi.



\"UZATMA DAKİKALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK HAKKI YARARLI\"



Futbol kurallarına ilk kez eklenen ve Rusya\'da düzenlenen Dünya Kupası\'nda da kullanılan 4\'üncü oyuncu değişikliği ile ilgili de Fabri, \"Uzatmada yapılan değişiklik konusu yararlı. 90 dakika sonrasında oyuncularda yorgunluk oluyor ve teknik direktörlerin de işini kolaylaştırmak için bunu olumlu görüyorum\" ifadelerini kullandı.



\"ERSİN İYİ BİR KALECİ\"



Beşiktaş\'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu için de Fabri, \"İyi çalışıyor, yetenekli bir kaleci. Tecrübe kazanırsa iyi bir kaleci olabilir\" dedi.



\"ŞAMPİYONLUK GALATASARAY MAÇINDA KAÇTI\"



Geçen sezonun ikinci yarısında oynanan ve şampiyonluğun kaybedilmesinde kritik öneme sahip Galatasaray mücadelesi için Fabri, \"Geri dönme şansım olsa ikinci yarıda oynadığımız ve kaybettiğimiz Galatasaray maçını tekrardan oynamak isterdim. Şampiyonluk o maçta kaçtı\" diye konuştu.



\"KUPAYI HAKEDEN KAZANSIN\"



Ülkesi İspanya\'nın Dünya Kupası performansını da değerlendiren Fabri, \"İspanya penaltılarla yenildi. Penaltılar piyango gibidir. İspanya\'yı grup maçlarında çok zorladılar. Kupa dışı kalması üzücü. Kupada herhangi bir favorim yok. Hak eden kazansın. Vida\'ya da şans diliyorum\" ifadelerini kullandı.



\"ANTRENÖRLERİN FUTBOLCULUK HAYATI ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL\"



Antrenörlerin futbolculuk hayatının takıma etkisinin olmadığına vurgu yapan Fabri, \"Tabii ki antrenörlerin futbol oynadığı dönemki mevkileri önemli ama bazen de çok önemli değil. Çalışma konsepti önemli. Bizim çalışma konseptimiz iyi. Hocanın elindeki oyunculardan en iyiyi alması önemli. Hocamız da bunu en iyi şekilde yaptı. İyi bir antrenör olması lazım, ne isteğini oyuncuya iyi iletmesi lazım. Bunlar önemli. Oyuncunun bunu iyi anlaması lazım. Antrenörlerin oyunculuk hayatı çok önemli değil\" şeklinde konuştu.



\"TOLGA ÇOK İYİ BİR KALECİ\"



Fabri, Tolga Zengin ile yaşadığı rekabet ile ilgili olarak, \"Tabii ki ikimizde aynı pozisyon için mücadele ediyoruz. Antrenmanlarda bir rekabet var. Ama bunun yanın arkadaşlığı da koyabiliyoruz. Tolga çok iyi bir kaleci. Hala ondan öğreneceğim çok şey var. Çok iyi bir insan ve kaptanımız. Oyuncularla arası iyi ve herkesi dinliyor, yardımcı oluyor\" diye konuştu.



\"NE KADAR ÇOK İYİ OYUNCUNUZ OLURSA O KADAR ÇOK KAZANIRIZ\"



Takımda kaliteli oyuncuların fazlalığının daha çok başarı getireceğine vurgu yapan kaleci Fabri, \"Takımda yer alan forvetler ne kadar iyi olursa takım da o kadar çok puan toplar. Ne kadar çok iyi oyuncunuz olursa o kadar çok kazanırız\" dedi.



\"GUTİ BİZE KATKI SAĞLAYACAKTIR\"



Guti için de düşüncelerini belirten Fabri, \"Sizin tanıdığınız gibi bende Guti\'yi dışardan tanıyorum. Saha içinde iyi bir oyuncuydu. Kulüp getiriyorsa bir bildiği vardır. Bize katkı sağlayacaktır. Değerli görüşlerini bize aktararak hep beraber şampiyonluğu kazanıp üzerimize düşen görevi yaparız\" ifadelerini kullandı.



\"YÜKSEK KONSANTRASYONUMUZU TÜM SEZONA YAYMALIYIZ\"



Lig ve Avrupa\'da başarılı olmak için yüksek konsantrasyon gerektiğini belirten Fabri, \"Hem kendi adıma hem de takım arkadaşlarım adına konuşmam gerekirse Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Lig\'de üzerimize düşen yüksek konsantrasyonla maçlara hazırlanmak. O seviyede bizden beklenen maç seçmeden lig ve Avrupa\'da yüksek konsantrasyon göstererek bunu tüm sezona yaymak\" açıklamasını yaptı.