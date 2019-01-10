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(Görüntülü) Ezhel'in 5 yıla kadar hapsi istendi

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) MÜZİK  dünyasında 'Ezhel' adıyla tanınan ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiy

10 Ocak 2019 20:35

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) MÜZİK  dünyasında \'Ezhel\' adıyla tanınan ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu hakkında \"Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak\" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli İpekçioğlu hakkında bir başka suça ilişkin olarak yapılan soruşturma nedeniyle  vücudundan örnek alındığı, yapılan incelemede uyuşturucu madde kullandığının tespit edildiği kaydedildi. İddianamede İpekçioğlu\'nun \"Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak\" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edildi, İpekçioğlu önümüzdeki günlerde Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.


 

BERAAT ETMİŞTİ


 

Ezhel,  \"Uyuşturucu kullanımını özendirmek ve kolaylaştırmak\" suçlamasıyla yargılandığı davada geçtiğimiz Haziran ayında beraat etmişti. Ezhel\'in Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde aynı suçtan hakkında açılan dava ise devam ediyor. 

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